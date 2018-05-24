布國斷交無關市政？游淑慧批柯P：狀況外的市長

2018-05-24 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，結束時被媒體追問布吉納法索今天傳出與我國斷交一事，幕僚則在柯旁「護航」4度稱「這跟市政沒有關係」，柯文哲也跟進回應「這跟台灣有什麼影響？」但國民黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧今晚卻在臉書指出，布國首都瓦加杜古是台北的姊妹市。

布吉納法索是位於西非內陸的國家，1961年與我國建交，1973年斷交後又於1994年復交；而首都瓦加杜古則在2008年與台北市結為姊妹市，由當年的台北市長郝龍斌、瓦加杜古市長龔褒磊共同簽署締結姊妹市聯合聲明，北市當時還致贈瓦加杜古市4輛救護車。

針對柯文哲今天傍晚對斷交一事回應「這跟台灣有什麼影響？」、「我要先調查一下布吉納法索在哪裡、在非洲哪個地方」。游淑慧晚間於臉書批評「狀況外的首都市長」、「不及格的市長、不及格的幕僚」。