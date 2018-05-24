又斷一國 高層：蔡總統聲明 點破中方近期打壓原因
布吉納法索今天通知要跟我國斷絕外交關係，我政府決定自即日起終止雙邊外交關係。友邦又少一國，府方人士透露，對於布國狀況，包括中方近期持續用金援建交相關訊息，一直有掌握；蔡總統今天的談話，既點破中方近期打壓作為的真正原因，也向外界表態，我方不可能因為中方作為而停止努力。
布吉納法索與我國斷交，是今年5月1日多明尼加與我國斷交後，不到1個月的第2個斷交國，也是蔡總統上任2年來第4個斷交國。
不過，國安高層強調，其實對於布國的狀況，包括中方近期持續用金援建交相關訊息，一直有掌握；對於相關狀況，總統也有與國安首長討論交換意見。
至於總統今天談話，批評「中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信」，以及「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心」等說法，府方人士指出，既在點破中方近期打壓作為的真正原因，也在感謝國際的支持。
府方人士表示，蔡總統的聲明，一來直接點破中方近期打壓作為的真正原因，就是兩年來我們跟主要國家的關係持續升溫，近期國際社會支持台灣加入ＷＨＡ的呼聲可以得見；二來透過譴責從「飛機繞台」到「欺負小孩」這些作為，也是向國際支持我國的國家再喊話，也感謝他們的支持，「最後，也再表態不可能因為中方作為而停止這些努力」。
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