面對外交打壓 賴清德臉書引用韓非子嚴厲譴責中國

2018-05-24 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德。取自賴清德臉書 分享 facebook 我國與布吉納法索斷交，行政院長賴清德晚間在臉書貼文表示，中國這一連串對台灣的外交打壓，我們要給予最嚴厲的譴責。他還引用韓非子：「安危在是非 ，不在強弱；存亡在虛實，不在眾寡。」

賴清德表示，無論是軍機繞台，斷我邦交國，杯葛台灣參與國際組織，以及其他國家民間的活動，在在都顯示出中國的蠻橫和不安，「中國才是兩岸關係的破壞者，也是區域穩定的干擾者」，而中國越蠻橫，越會激起國際的反感，也會讓國際社會更加支持台灣。

賴揆表示，蔡英文總統已經多次指出，我們不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與台灣站在一起的友邦，我們會持續幫助他們在各方面的發展，而中國僅僅以金援的作法，並不穩固與長久，不會得到國際的認同，也把台灣人民的心越推越遠，中國的打壓不會讓我們退讓，我們會持續強化與邦交國及更多國際夥伴的關係。

「台灣不會在壓力下屈服，更不會在蠻橫作為下退卻，」賴揆指出，中國一連串不理性的作為，只會更加堅定政府繼續走向世界的決心，台灣會發揮最大的韌性與彈性，為國人爭取最高的尊嚴。

蔡總統今晚舉行記者會時，賴清德與國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通及總統府秘書長陳菊，都陪同出席。