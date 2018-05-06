民進黨政府推參審制 陳水扁：不三不四沒誠意的司改

前總統陳水扁（左）。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 台灣陪審團協會等團體昨日發起「55支持陪審大遊行」，批評司法院有意推行的「國民法官制度」，是半套假改革。前總統陳水扁今也透過新勇哥物語批評，民進黨推行不三不四的「參審制」，不僅牴觸黨綱，也是缺乏誠意的司改。

「新勇哥物語97」全文如下：

勇弟：為催生人民當家做主的陪審團制度，史上第一次為「真司改要陪審」、「支持陪審 司法民主」而走的55大遊行，深具劃時代的歷史意義。

勇哥：台灣陪審團制度最重要的催生者鄭文龍大律師，也是扁案首席辯護律師。2008年阿扁卸任總統後慘遭政治追殺、司法迫害，鄭文龍大律師加入扁案辯護律師群。在那之前，他也是受媒體審判的影響，先入為主地認為阿扁好像真的有所謂貪污犯罪。直到特偵組起訴後，終於可以影印詳讀卷證，並進入法庭檢辯攻防，很快的就確信「扁案是典型的政治鬥爭案件」，並寫在2011年4月出版的《陪審團》一書P11自序［從扁案看台灣的司改之道——陪審團制度］開宗明義的第一句話。

勇弟：這樣聽來，鄭文龍大律師是因爲承辦扁案看到台灣司法的濫權與擴權，不但教唆偽證、中途換法官；還違法違憲自創「實質影響力」說，置刑法公務員定義應具有「法定職權」於不顧；甚至馬總統在阿扁二次金改一審宣判無罪後，公然干預司法，要「竭盡所能」改變判決。只有引進西方陪審團制度，由不受污染的平民擔任陪審員，直接認定事實及決定有罪與否。這也是司法民主的表徵。更是台灣民主最後一哩路！

勇哥：美國在2、300年前就有有獨立運作的陪審團制度，而且明定在憲法第三條、第六修正案、第七條修正案［不論民刑事案件，人民有受陪審團審判的權利］。台灣還沒辦法做到跟美國一樣，將陪審團制度入憲。執政的《民進黨黨綱》二、行動綱領第28條也是主張「修訂刑事訴訟法規，建立陪審制度」。過去國民黨政府搞過在台上旁聽的「觀審制」，民進黨現在則是推動不三不四，不上不下的「參審制」。不僅牴觸黨綱，也是缺乏誠意的司改！

勇弟：這樣我懂了！鄭文龍大律師為了扁案所受到的不公不義，矢志推動陪審團制度。如果實施陪審團制度，阿扁什麼事都沒有。可司改國是會議不能談個案，也就是說不能談扁案。不願意面對扁案，司改才一事無成！？