藍轟蔡政府：看到管中閔格殺勿論 見陳水扁避重就輕

2018-05-05 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



前總統陳水扁昨晚參加凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，站上自備的肥皂箱拿麥克風拍賣「台灣勇哥」，巧妙的閃避台中監獄的「不上台」、「不演講」規定，對此，國民黨發言人洪孟楷在臉書批好諷刺，「犯人當校長、校長當犯人；這就是蔡政府的台灣價值？」

他表示，受刑人陳水扁出席募款餐會活動，在現場媒體直播下，卻還是踩紅線的惡意不理會中監規定，已經多次違反四不原則，卻每一次都輕易放水；對比昨晚學生自發性地捍衛大學自主，但台大校長當選人管中閔僅細微瑕疵，就被放大解釋到不能擔任校長；這種把犯人當成校長般禮遇、把校長當成犯人般嚴管，難道就是蔡英文政府要帶給人民的台灣價值嗎？根本令台灣貶值！」

「中監要求陳水扁不能上台，他就自備箱子站上；中監要求不能演講，他卻拿麥克風公開義賣。明明違反規定，卻硬凹解釋，到底是把全台灣人民當白癡、還是看準蔡英文不敢開罰？」洪孟楷說，而受刑人能在服刑就醫期間公開拍賣賺錢，這恐怕已經是世界首例、根本台灣奇蹟！

洪孟楷表示，蔡英文總統的行政機關也會依顏色轉彎，看到管中閔就格殺勿論、見到陳水扁卻是避重就輕，所以教育部對校長要求的比犯人還嚴苛、法務部對犯人卻比校長般還禮遇，那麼會用顏色區分，難怪蔡英文政府的施政兩年來民調腰斬再腰斬，畢竟台灣人民是多彩的，而非單一顏色。