「上階不上台」 扁出席餐會 再打違規擦邊球

前總統陳水扁（中）昨晚出席凱達格蘭基金會感恩募款餐會，最後義賣愛狗勇哥的雕像，李姓民眾（左）以一百廿萬元買下。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁昨天出席凱達格蘭基金會募款餐會，他以站在舞台前階梯的「上階不上台」，及不義賣但介紹義賣品的形式，回應台中監獄祭出的四不（不上台、不演講、不談政治、不受訪）及新加上的三不（不錄影談話、不主持義賣、不在台北過夜）。

餐會前夕，統促黨發言人璩美鳳表明自己要前往募款餐會現場，主辦單位凱達格蘭基金會也呼籲璩美鳳不要來，並加派人力盯場，台北市警局更派出一百四十名警力防衝突。不過，璩美鳳仍突破重重關卡，成功進入餐會，並利用前副總統呂秀蓮上台致詞，趨前到坐在主桌的陳水扁前，拿白開水致意，陳水扁有些尷尬，但仍拿起茶水回敬。

統促黨發言人璩美鳳（左）晚上出席凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會，還坐到前總統陳水扁（右）身旁向陳敬酒，祝福阿扁身體健康，隨後被工作人員趕出場，她強調自掏腰包花了5千元買餐券。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

如入無人之境的璩美鳳，與陳水扁以茶水互敬，僅有在周邊採訪的記者發現，後來因現場錄影導播抓到鏡頭，才引起現場騷動，慢慢鼓譟起來，慢半拍的陳水扁兒子陳致中及工作人員趕忙前來請璩美鳳離場，現場有人高喊「台灣中國，一邊一國」，有人大罵璩美鳳「不要來作秀」，立委陳亭妃一路陪璩美鳳離開現場。

璩美鳳離開會場後接受媒體訪問表示，她祝陳水扁身體健康，要陳水扁加油再站起來，替兩岸未來努力，因為陳水扁是深綠的，最適合做談判者，而陳水扁則回她「可以深入溝通」。

陳水扁稍後站在舞台前特地架設的階梯上，以介紹他要義賣的「台灣勇哥」雕塑品方式講話。在陳水扁八分鐘的介紹中，他說，勇哥在二○○八年後，托給一位台南麻豆友人照顧，活了六、七年，勇哥至少有自由，他失去自由，勇哥是在他保外就醫前半年過世，感嘆自己太晚出來。後來他日夜思念，才請人做了雕塑紀念勇哥。最後，台灣勇哥以一百廿萬元賣出，陳水扁約九點不到便離開。

陳水扁遵守中監的約束，當天返高，4日晚間11時20分許步出高鐵左營站。陳水扁由醫療小組醫師陳順勝、外傭陪同搭高鐵返高雄，步出高鐵站之後由友人開車載回住家，從高鐵驗票閘門到上友人的車輛離去，扁略顯倦容，由外傭攙搭電扶梯到停車場，向陳順勝道謝後坐車回家。