從Me too到依靠你 電通安吉斯靠四個字穩站業界龍頭

剛結束連串會議，穿著鮮黃色襯衫、頂著俐落短髮的唐心慧走入訪客室接受採訪，絲毫未見倦容的她，回答快、狠、準，就如同2年半前接手有12家傳播品牌的電通安吉斯集團台灣執行長時，僅花2個月就提出3年完整規劃，永遠活力充沛、俐落、有效率，讓電通安吉斯締造亮眼成績。

電通安吉斯集團執行長 唐心慧。 圖／記者張念慈 攝影 分享 facebook

從代理商到商業夥伴 靠四個字

電通安吉斯是台灣最大行銷傳播集團，唐心慧表示，過去客戶會找上代理商，目的主要有二：追求營業額的成長，及提升品牌影響力。但，要怎麼證明廣告投資有效？找出成功或不成功的關鍵因素是什麼？

唐心慧整合集團旗下12家公司強項，將客戶端資料、市場的研究數據、投放廣告、消費者樣態調查等綜合分析，找出行銷傳播策略成敗關鍵洞察，據此不斷優化策略、品牌的行銷傳播規劃，有效提升銷售成果，更接觸客戶商業策略制定，翻轉成為重要商業夥伴，這就是讓數據說話的「證據行銷」。

電通安吉斯用整合大平台 讓證據行銷更優化

唐心慧指出，電通安吉斯集團將自己定位為客戶最信賴的商業夥伴與品牌守護者，集團有廣告、媒體、數位、顧問、內容行銷公司，可有效結合線上、線下，前端策略到執行，提供更完備的end-to-end 解決方案給客戶。

為讓證據行銷更優化，電通安吉斯2017年啟動轉型加速計畫，網羅數位行銷、數據分析、使用者體驗設計、程式設計和系統整合等領域專業人才，擁有業界最多Google、Facebook、Salesforce、Magento、GA360 認證的數位行銷人員，提供客戶在數位轉型過程中所需要的全方位顧問和導入服務。

企業數位轉型 以消費者為核心發展解決方案

唐心慧認為，企業的數位轉型必須以消費者為核心，代理商也必須根據客戶的需求轉型，因此電通安吉斯的經營範疇也從廣告媒體產業，延伸至品牌商業顧問、內容授權、運動娛樂行銷和自營媒體業務，接下來將推出數據服務和產品。

例如目前電通安吉斯已和王偉忠、詹仁雄等王牌製作人合作，開發戲劇、節目，也投資OTT（over-the-top）電影，讓品牌商產品可以在更多內容露出，甚至客戶也一起加入投資行列，讓整個產業生態鏈連結更緊密。

內容先談對錯再談好壞 UDN贏在信念

電通安吉斯合作的媒體內容商遍布各領域，唐心慧分析，不少內容提供者都疑惑｢明明內容品質很好啊，為何效果不好？」其實問題出在｢內容應該先談對錯，再談好壞。」也就是說，先有對的策略，再談｢How to say」。

以UDN的內容和平台來說，也許在點閱率、分享數等｢量」化數據上不是最好的，但卻是合作過的品牌商公認｢成效優異」的，主因就在UDN會針對不同品牌客戶，提供客製化的內容切角和精緻內容。

數位浪潮下，唐心慧認為，｢流行會come and go」，但只有能堅持｢信念」、做對的事的才是最後贏家，UDN獨特之處在於有報業媒體的使命感，不隨波逐流，成為市場上的利基點，｢繼續保持優越的媒體成效，內容的精緻，不要Me too，堅持信念」是她對UDN迎戰下一個數位世代的期許。