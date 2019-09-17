親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
我與索羅門斷交
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

從Me too到依靠你 電通安吉斯靠四個字穩站業界龍頭

2019-09-17 13:28聯合線上企劃 記者／張念慈

剛結束連串會議，穿著鮮黃色襯衫、頂著俐落短髮的唐心慧走入訪客室接受採訪，絲毫未見倦容的她，回答快、狠、準，就如同2年半前接手有12家傳播品牌的電通安吉斯集團台灣執行長時，僅花2個月就提出3年完整規劃，永遠活力充沛、俐落、有效率，讓電通安吉斯締造亮眼成績。

電通安吉斯集團執行長 唐心慧。 圖／記者張念慈 攝影
電通安吉斯集團執行長 唐心慧。 圖／記者張念慈 攝影
分享

從代理商到商業夥伴 靠四個字

電通安吉斯是台灣最大行銷傳播集團，唐心慧表示，過去客戶會找上代理商，目的主要有二：追求營業額的成長，及提升品牌影響力。但，要怎麼證明廣告投資有效？找出成功或不成功的關鍵因素是什麼？

唐心慧整合集團旗下12家公司強項，將客戶端資料、市場的研究數據、投放廣告、消費者樣態調查等綜合分析，找出行銷傳播策略成敗關鍵洞察，據此不斷優化策略、品牌的行銷傳播規劃，有效提升銷售成果，更接觸客戶商業策略制定，翻轉成為重要商業夥伴，這就是讓數據說話的「證據行銷」。

電通安吉斯用整合大平台 讓證據行銷更優化

唐心慧指出，電通安吉斯集團將自己定位為客戶最信賴的商業夥伴與品牌守護者，集團有廣告、媒體、數位、顧問、內容行銷公司，可有效結合線上、線下，前端策略到執行，提供更完備的end-to-end 解決方案給客戶。

為讓證據行銷更優化，電通安吉斯2017年啟動轉型加速計畫，網羅數位行銷、數據分析、使用者體驗設計、程式設計和系統整合等領域專業人才，擁有業界最多Google、Facebook、Salesforce、Magento、GA360 認證的數位行銷人員，提供客戶在數位轉型過程中所需要的全方位顧問和導入服務。

企業數位轉型 以消費者為核心發展解決方案

唐心慧認為，企業的數位轉型必須以消費者為核心，代理商也必須根據客戶的需求轉型，因此電通安吉斯的經營範疇也從廣告媒體產業，延伸至品牌商業顧問、內容授權、運動娛樂行銷和自營媒體業務，接下來將推出數據服務和產品。

例如目前電通安吉斯已和王偉忠、詹仁雄等王牌製作人合作，開發戲劇、節目，也投資OTT（over-the-top）電影，讓品牌商產品可以在更多內容露出，甚至客戶也一起加入投資行列，讓整個產業生態鏈連結更緊密。

內容先談對錯再談好壞 UDN贏在信念

電通安吉斯合作的媒體內容商遍布各領域，唐心慧分析，不少內容提供者都疑惑｢明明內容品質很好啊，為何效果不好？」其實問題出在｢內容應該先談對錯，再談好壞。」也就是說，先有對的策略，再談｢How to say」。

以UDN的內容和平台來說，也許在點閱率、分享數等｢量」化數據上不是最好的，但卻是合作過的品牌商公認｢成效優異」的，主因就在UDN會針對不同品牌客戶，提供客製化的內容切角和精緻內容。

數位浪潮下，唐心慧認為，｢流行會come and go」，但只有能堅持｢信念」、做對的事的才是最後贏家，UDN獨特之處在於有報業媒體的使命感，不隨波逐流，成為市場上的利基點，｢繼續保持優越的媒體成效，內容的精緻，不要Me too，堅持信念」是她對UDN迎戰下一個數位世代的期許。

相關新聞

udn20週年-筆尖到指尖，超媒體金浪潮

2019-09-17 13:29

聯合新聞網歡慶20周年 多重豪禮大FUN送！

2019-09-17 10:50

客製化的產品力 ｢群邑媒體｣成就不平凡

2019-09-17 10:50

砸大錢找網紅卻無效？ 陽獅：影響力才是關鍵

2019-09-17 10:50

當77%品牌消失人們卻無感 HAVAS：「創造意義」是決勝點

2019-09-17 10:50

從不會用臉書到Google上門請教 ｢大未來國際行銷」 翻轉媒體生態

2019-09-17 10:50

以客戶的需求出發 台新銀用「3S」抓住你的心

2019-09-17 10:50

分眾的分眾 三星靠精準溝通挑戰業界所不能

2019-09-17 10:50

台灣旅遊業的國寶 良友旅行社

2019-09-17 10:50

「清淨海」一顆小膠囊 減掉1500棟台北101高度的垃圾

2019-09-17 10:50

「房地產事業已發揮極限」 興富發董事長鄭志隆：今年是轉型元年

2019-09-17 10:50

數位行銷只談平台？帝亞吉歐：從裡到外都要變！

2019-09-17 11:28
看更多

熱門文章

號外！ 郭台銘不參選總統 「對不起，讓你們失望了」

2019-09-16 23:02

震撼彈！ 呂秀蓮周二登記參選總統

2019-09-16 22:33

郭台銘不選總統害慘她 現輸100萬成大苦主

2019-09-17 01:50

馬英九三個知道原來「意有所指」 郭台銘真這麼做了

2019-09-17 00:26

美上將為掛錯勳章自盡…我三軍儀隊把勳章當飾品

2019-09-17 08:00

確定不選2020？ 柯文哲：開玩笑，現在怎麼來得及

2019-09-16 21:45

邀柯文哲搭檔參選被拒 成郭台銘不登記的最後稻草

2019-09-17 00:58

郭董不參選 傳關鍵人物是郝龍斌

2019-09-17 08:10

郭台銘不選 柯文哲早有預感今天也不登記連署了

2019-09-17 00:01

【即時短評】蔡英文的神邏輯 不投民進黨就要道歉？

2019-09-17 01:57

最強外掛！郭台銘爭取到沙烏地阿拉伯調降簽證費

2019-09-16 16:37

索羅門與我斷交 地圖盤點2019中華民國邦交國還剩這幾個

2019-09-16 20:02

宣布不選前 郭陣營本決定在舊國民黨中央黨部宣布參選

2019-09-17 08:31

沈富雄公布給郭董備忘錄：原來蔡沁瑜那句話是關鍵

2019-09-17 11:29

郭台銘不選轉支持韓國瑜？ 果凍粉：不可能！

2019-09-17 00:37

索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30記者會

2019-09-16 18:06

【即時短評】不連署參選總統？郭董總統夢還有一條後路

2019-09-16 23:50

郭台銘不選總統 老友：鴻海內部鬆一口氣

2019-09-17 00:08

郭台銘深夜不選訊息 謝龍介認為是給這個人機會

2019-09-17 00:06

郭台銘不選了 韓粉讚賞但高喊這7個字

2019-09-16 23:52

一次看懂郭台銘不參選聲明 呂秋遠超白話10點解析

2019-09-17 01:49

觀察站／不獨立參選 郭台銘其實抱負未了

2019-09-17 01:02

蔡英文指高市民被韓國瑜騙走 孫大千列陳菊6爛攤打臉

2019-09-17 08:02

郭台銘不選總統 韓粉留言喊話：郭粉+韓家軍天下無敵

2019-09-17 00:17

不參與政治鬧劇 郭台銘發最新影片：我是永遠的中華民國派

2019-09-17 10:20

郭台銘爭取沙國調降簽證費？ 外交部打臉：全球性調整

2019-09-16 20:03

郭台銘深夜重大訊息不登記連署 韓核心：說不定柯會選

2019-09-16 23:19

郭台銘不選總統 杜紫宸：國民黨的緊急聲明最有趣

2019-09-17 08:35

館長預測2020藍營局勢 直批「韓國瑜一人毀全黨」

2019-09-16 14:59

真心換絕情！外長吳釗燮宣布即刻與索羅門斷交

2019-09-16 18:42

郭台銘聲明不參與總統選舉 不放棄參與政治事務

2019-09-17 01:04

台索斷交 日駐台代表罕見發聲明：望兩岸直接對話

2019-09-16 22:23

蔡總統譴責索國跟中國建交 明起關閉使館撤醫療技術團

2019-09-16 19:54

郭台銘昨晚聲明不選前夕 打了通電話給王金平

2019-09-17 11:46

確定今不領表參選連署 柯文哲：郭不選我跟你們一樣shock

2019-09-17 09:23

台索斷交 吳釗燮批索國總理違背公開承諾

2019-09-16 18:44

台索斷交 美參議員：索國決定是錯誤 應撤回決定

2019-09-17 02:05

郭台銘不選2020 韓競辦：始終相信郭台銘有共同目標

2019-09-16 23:43

總統大選「三腳督」？ 楊秋興預言郭台銘有一拚機會

2019-09-16 19:44

李佳芬委律師控告3名嘴 不實抹黑辦學發大財

2019-09-17 12:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top