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數位行銷只談平台？帝亞吉歐：從裡到外都要變！

2019-09-17 11:28聯合線上企劃 記者／張念慈

｢羽杯又稱為耳杯，最早出現在戰國時代...有祝福對方鴻鵠高飛的意思」歷史學者陳敬鵬手握雙耳如意羽杯解說，富含知識教育意涵的影片，成功帶入近30萬臉書觀看次數。其實，這是帝亞吉歐公司的Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌年節禮盒品牌影片，透過創新內容包裝，成功讓消費者看下去，抓住眼球。

帝亞吉歐 行銷企劃部總監 楊雅婷。 圖／帝亞吉歐 提供
帝亞吉歐 行銷企劃部總監 楊雅婷。 圖／帝亞吉歐 提供
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為何酒商不賣酒

帝亞吉歐（Diageo）是全球知名酒精性飲料領導廠商，旗下擁有約翰走路、蘇格登等系列知名品牌，長期投入台灣公益，2003年起啟動「KEEP WALKING夢想資助計畫」，並推廣「理性飲酒」，並與政府單位及民間團體一起推動酒後不開車及「指定駕駛」。

為何不主打多喝酒，卻反向操作｢節制、理性」概念？帝亞吉歐行銷企劃總監楊雅婷表示，我們致力以全球性的視野與尊重在地需求及文化，提供消費者一流的酒精飲料品牌選擇，品牌希望傳達的是｢喝我們酒的人都是追求夢想、理性、有品味的」文化和理念，更貼近集團永續經營和企業社會責任。

高質感平台+內容 才能打中TA

然而，酒商不賣酒，要賣什麼？怎麼賣？針對高質感的TA，選擇相對的平台和內容，這時就顯得極為重要。

以帝亞吉歐和UDN合作的Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌影片為例，過年是商務贈禮時機，但贈禮的產品意涵往往更甚於產品本身，因此UDN找來歷史學者陳敬鵬，闡述中國帝王用的酒器故事與典故，帶出「乘雲如意」禮盒的尊榮感，也因為故事好聽、有教育性，社群也會主動擴散分享。

另一支｢蘇格登品酩會 五感全開的極致體驗」影片更締造36萬人次臉書觀看數，由帝亞吉歐品牌推廣及訓練大使黃毓禮，來分享怎麼評判威士忌？怎麼品？搭配品酩會場景美酒和美食的搭配，傳遞出的是生活品味和文化。

和數位TA溝通 帝亞吉歐從裡到外都在變

楊雅婷表示，以烈酒TA來說，過往媒體投放都在除傳統媒體，但如今TA也會使用Line、Youtube、臉書等數位工具，集團的組織、行銷策略和預算也都跟著改變。

以組織來說，帝亞吉歐有負責數位領域經理人；媒體選擇上，因廣告信賴度越來越低，因此必須選擇民眾願意信賴的媒體來投放訊息。透過數位工具掌握數據也很重要，據此優化行銷活動、預算投放更精準。此外，數位社群上啟用機器人機制即時回應消費者，從裡到外、線上線下，都真正數位化。

期盼UDN有更多體驗式行銷服務

楊雅婷認為，酒類屬於口碑式行銷產品，TA明確，UDN擁有說好故事的能力，以及高度的可信賴性，因此成為帝亞吉歐合作的夥伴。期許UDN未來能在會員掌握上更精確、剖析出更深刻的使用者數據，雙方可以在體驗式行銷上進一步結合，擴大合作能量。

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