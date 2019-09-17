「房地產事業已發揮極限」 興富發董事長鄭志隆：今年是轉型元年

2019-09-17 10:50 聯合線上企劃 記者／許偉恆



興富發建設董事長鄭志隆表示，2019年是興富發的轉型元年。 圖／記者許偉恆 攝影 分享 facebook

興富發建設自1980成立至今已走過39個年頭，經過數十年發展，董事長鄭志隆坦言，公司思考的是如何倍增，在房地產建設、房屋買賣方面，建築營造幾十年的know-how與經驗值，包括工程技術、市場判斷、設計規劃，興富發已經做到極限。因此，往後興富發將跨足飯店、餐飲、商場等領域，朝多元化發展，鄭志隆更說「今年可以說是興富發的轉型元年」。

即將邁入第40個年頭的興富發，去年合併營收達442億元、員工人數也超過1200人，總共興建了210個建案，其中雖不乏「双湖匯」、「圓山1號院」等豪宅，但鄭志隆表示政府推動的奢侈稅、豪宅稅等政策，對房市帶來一定程度衝擊，因此近年來主推的商品以首購宅、商辦大樓為主。

其中北中南的商辦市場近幾年僅有零星新案，鄭志隆特別提到這幾年在台中蓋了好幾棟商辦、也賣得非常好，他認為台中商辦之所以熱銷，是因為區域需求。鄭提到，過去20多年來台中沒有什麼新的辦公室，大家認為台中好像沒有辦公室的需求，其實不然，他表示以前台中沒有興起商辦需求，是因為傳統產業以工廠為家、將工廠當作辦公室，但隨著觀念逐漸改變，許多傳產漸漸需要辦公室作為公司門面招待客戶，因此興起一波商辦銷售潮。除了傳產、科技業收購商辦外，鄭表示台中商辦市場之所以火燙燙，主要還是客戶轉換標的，從一般房產轉而投資商辦大樓。

此外，隨著物價飛漲、房價高攀不起，近來掀起熱議的居住正義話題興富發也持續關注，更打出「挺青年成家」專案瞄準青年首購族。對於興富發首購宅較集中於中南部，鄭志隆表示，其實不只是台中、台南或是高雄，全台灣都一樣有首購宅需求，因為過去一直蓋豪宅，導致首購族難以入手。但是大台北地區因為土地價格過高，建商難以推出青年能夠負擔的產品，所以看不到這波首購宅的成交潮。

鄭志隆表示，因為台北土地成本居高不下，導致想在台北推動能讓年輕人負擔得起的首購宅難如登天，鄭志隆表示光是土地成本可能就佔五、六成，即使房屋造價浮動，也並非是房價高不可攀的原因，土地才是主因。

展望未來 興富發進入轉型元年不過，即使興富發在業界深耕39年，並推出豪宅、首購宅、商辦大樓等產品滿足不同客戶族群，仍讓鄭志隆感嘆「興富發做房地產建設，可以說已經做到極限了」。公司為求突破，開始轉而跨足烘焙坊、餐飲品牌、傢俱傢飾、超市、社區百貨等事業，這些新項目未來在進駐商辦大樓時，能提供上班族每日的餐飲所需，也能供應商務洽談等多元需求。

此外，興富發也跨足房仲，但目前據點僅有台中、高雄兩處，鄭志隆指出興富發房仲著重在售後服務，希望能讓消費者購買產品後能更安心。另外鄭志隆也提到因為房仲剛起步，目前仍處於實驗階段，短時間內不會在北部設立據點。對於從建設本業跨足餐飲、社區百貨等多元領域，鄭志隆笑稱「今年可以說是興富發的轉型元年」。

選舉影響大 選後客戶信心帶動房市穩定不過，即使是對公司未來轉型之路抱有信心的鄭志隆，當談到2020總統大選對房市有何影響時，依然難掩愁容。他表示因為總統大選的不確定因素，推測明年Q1、Q2房市應該持平。

但鄭志隆並非完全悲觀，他舉2008年馬英九當選為例，鄭表示當時買氣爆棚，客人多到接待中心客滿，必須安排到鄰近咖啡廳等待，銷售額更是以每周10、20億來算。鄭志隆提到，房市景氣與客戶信心密切相關，明年總統大選後，房市景氣有機會穩定向上。

興富發與UDN 亦師亦友的事業夥伴當提到UDN與興富發的關係時，鄭志隆表示雙方可說是亦師亦友，在各自專業領域發光發熱，合作時激盪火花，共求雙贏成長。

雙方一開始合作的項目是傳統報紙，而因應數位化潮流，於是商討各種可行方案，而聯合報系對數位媒體的資源投注，包括UDN電視台、聯合互動傳播…等經驗，在腳本故事、影片製作方面都有一定的水準與創意，因此不斷締造名作佳績。UDN與興富發自2018年12月以來合作過新北興富發莊園、台中文心愛悅、台中夢幻誠三案，其中與興富發莊園合作的微電影更是獲得媒體創新獎的殊榮，成為雙方合作的經典代表之作。

最後鄭志隆更希望UDN成為一個企業與社會大眾之間的溝通管道，秉持公正客觀不偏頗，成為具有公信力的溝通橋樑。