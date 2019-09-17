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「清淨海」一顆小膠囊 減掉1500棟台北101高度的垃圾

2019-09-17 10:50聯合線上企劃 記者／張念慈

從高速公路下到桃園市平鎮區，沿著蜿蜒的鄉間小巷行車，稍不注意就會錯過低調的「清淨海生技公司」招牌，這個外表看來不起眼、規模也不氣派的公司，卻是發明劃時代「膠囊球」專利系列產品，在全球拿下多個發明獎項、有歐美國家7成牌面市佔率的台灣之光。

它的樸實外表，正如同董事長羅志禮、總經理羅允俊父子24年的努力，沒有過多甜膩糖衣裝飾或為了營利而取巧走捷徑，始終一步一腳印，為環保、為未來堅持，再苦也不輕言放棄。

清淨海 董事長羅志禮(圖右)、總經理羅允俊(圖左)父子合影。 圖／清淨海 提供
清淨海 董事長羅志禮(圖右)、總經理羅允俊(圖左)父子合影。 圖／清淨海 提供
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現在放棄了誰還願意做？ 咬牙傾家蕩產做環保

24年前，羅志禮回到家鄉老家，心痛孩提記憶有魚有蝦的小溪因人工洗劑排放汙染已然變色，長滿野草，他決心創辦「清淨海生技公司」，投入環保洗劑事業，立志讓環境更好、海洋恢復清淨。

然而，當年環保意識尚未抬頭，產品賣不出去，股東紛紛退股，羅志禮賣掉新竹和台中老家的土地背水一搏，更把在上市公司工作的兒子羅允俊找回來幫忙，但生意依然沒有起色，羅允俊幾乎想放棄了，卻遭父親淚眼痛罵「現在放棄了，環境汙染絕對會更嚴重，我們一定要做下去！」

客廳研發的膠囊球 成歐美爭相合作的台灣之光

羅允俊苦思，怎麼讓環保洗劑更為大眾所接受？他把家中客廳當實驗室，從去除瓶罐成本價格、節省包材垃圾量為發想，花了兩年終於研發出劃時代的「膠囊球」專利系列產品，更在2007年取得台灣發明專利、2008年起陸續取得日內瓦國家發明金牌獎、中國、美國等多國獎項與專利。

如今，清淨海已是台灣環保標章和清潔用品的領導品牌，重量和運費都較傳統洗劑減少9成成本的洗衣膠囊，更成功打破國界，擁有歐美國家7成牌面市佔率，這項「可溶解、無污染的膠囊包覆技術」專利，除讓一度瀕臨倒閉的清淨海，在2018年12月24日順利掛牌興櫃，更走出台灣，成為放眼全世界的台灣之光。

一顆小膠囊 減掉1574座台北101高度的垃圾

清淨海去年共售出1億顆膠囊，換算成傳統使用洗衣精塑膠瓶數，約為200萬瓶，以瓶身累計高度換算約80萬公尺，相當於1574座的台北101高度。也就是說，因為清淨海的努力，有更多人使用免除不可回收包材的環保膠囊洗劑，一年就減掉了1574座101高度的垃圾。

除了洗衣膠囊，清淨海持續開發洗車精膠囊、雨刷精膠囊、通樂膠囊、空氣除菌錠、洗碗精膠囊等產品，目前也有全球性旅館集團談合作開發沐浴、洗髮精等備品膠囊，遇水即可溶化的膠囊，未來每天可免去至少100萬罐的瓶罐汙染。

24年的咬牙奮鬥，羅家父子「用環保，讓海洋恢復清淨」的夢想，越來越清晰可見了。

清淨海贊助世外桃源文教公益基金會捐贈物資。 圖／清淨海 提供
清淨海贊助世外桃源文教公益基金會捐贈物資。 圖／清淨海 提供
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獲獎感言 努力只會持續不會間斷

羅允俊指出，當年傻傻的堅持、傻傻地做下去，就是想讓更多人知道環保的重要，和環保其實就是從日常生活小事做起，很高興UDN看到了清淨海的精神，未來只會不間斷持續努力，為環保盡心力。

期許UDN 別忘記自己最真的模樣

羅允俊表示，清淨海當初選擇和UDN成為夥伴，最主要的考量就是UDN形象佳，走中道路線不譁眾取寵，這和清淨海一直堅持走自己的路一樣，期許UDN能保持原來的初心，為對的事情堅持下去。

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