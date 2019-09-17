台灣旅遊業的國寶 良友旅行社

近60年前，要出國旅行是奢侈，更是絕口不敢提的夢想。就讀政治大學政治系的陳政男，卻因學生交流得以出國參訪。

第一趟坐著客貨兩用的小輪船，空腹、海上搖搖擺擺的晃了48小時才到香港，吐到胃都痛了；第二趟好不容易坐飛機，參加聯合國義工夏令營到韓國，結果突如其來的洪水沖垮營地，陳政男被臨時安排住進韓國大學宿舍，要露天洗澡，還到華僑學校教三民主義，有了遠眺北韓的機會。

良友旅行社 陳政男董事長。 圖／記者張念慈 攝影 分享 facebook

兩趟刻苦旅程 翻轉台灣旅遊業

這兩趟旅程，讓這名大學生看見世界有多大，更有了畢業後就要投入旅行業，讓更多人一圓環遊世界夢想的抱負與使命感，人生從此轉了大彎。

這個大男孩，後來成為56年前台灣第一批有大學高學歷卻投入旅遊業的開創者。他，就是被譽為「台灣旅遊業國寶」的良友旅行社董事長陳政男，更因堅持正派經營的理念，在微利與激烈競爭的旅遊生態下，屹立不搖迄今46年。

良友旅遊強調服務和關懷的溫暖價值，榮獲業界「2019幸福企業大賞」榮譽。 圖／良友旅行社 提供 分享 facebook

不能忍受客戶抱怨 良友有三大堅持

良友以人為本，隨著旅遊市場競爭愈發激烈，不少同業削價競爭、剝削領隊、苛刻對待合作業者，但良友始終堅持1.不賒欠團費、2.領隊可領出差旅費不用靠購物團銷售才能回本、3.客戶滿意度調查和客訴直接到董事長室等政策，確保所有環節接觸到的人都能感受到被擺在第一位的尊重。

陳政男笑說「我們就是不能忍受客戶抱怨」，提供有溫度的互動關係與差異化服務，為客戶把關，創造幸福旅遊，是良友對客人許下的承諾。良友員工流動率低，年資近20年的更強佔6成，員工強調服務和關懷的溫暖價值，讓良友業績蒸蒸日上，更獲1111人力銀行「2019幸福企業大賞」榮譽。

執行副總 陳玟錚(圖右)表示，良友旅遊除秉持與客戶有溫度的互動關係外，持續與國際知名旅遊網路平台進行串接與互聯網策略聯盟，運用IT客戶服務系統，提供雲端零時差服務。 圖／記者張念慈 攝影 分享 facebook

持續引進潮流商品 帶領旅遊新風潮

良友25年來都是麗星郵輪台灣母港航線銷售第一的代理商，也持續引進各式郵輪、河輪、渡假村等潮流性商品，深耕企業差旅服務與企業特約廠商服務、客製化與中高端旅遊服務規劃、滑雪或健行等運動主題旅遊推廣、旅遊商品零件化等新商品推出。

執行副總陳玟錚表示，數位時代裡，良友始終是先驅角色，除持續與國際知名旅遊網路平台進行串接與互聯網策略聯盟，更運用IT技術提供流程與透明化的客戶服務系統，提供雲端零時差服務。

良友與UDN 同樣專注本業 做到最好

10年前，良友和UDN成為最堅強的事業夥伴至今。陳玟錚回想，當年從尼爾森評比中選擇UDN，理由是UDN形象正派、專注媒體本業、經營理念穩健，這些都和良友的企業形象和精神相符合，目標客戶也相近，所以一拍即合，未來也會繼續攜手走下去。

UDN是朋友 是老師 也是事業夥伴

陳玟錚指出，近10年網路與媒體生態巨變，良友和UDN一路互相扶持，共同經歷很多次的媒體技術世代轉換，彼此教學相長，建立深厚革命情感。在充斥抄襲、羶色腥的媒體市場裡，希望UDN 能繼續堅守新聞理念，提供閱聽眾最權威即時、客觀完整的報導，傳達更多正面正確的價值觀。

獲獎感言 我們都是愛惜羽毛的人

董事長陳政男表示，良友和UDN一樣，都愛惜羽毛，有所為、有所不為 ，堅持正派理念始終如一，能獲得UDN認可頒授獎項，是很大的肯定。

給UDN的祝福 讓值得信賴的媒體永續蓬勃發展

陳政男透露，聯合報是他從小看到大、也是印象最深刻的報紙，至今他更每天都會點閱聯合新聞網，他祝福值得信賴、超然客觀不偏頗的UDN，能夠一直蓬勃發展，業績蒸蒸日上。