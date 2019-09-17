分眾的分眾 三星靠精準溝通挑戰業界所不能

「你為什麼把我拍那麼胖、腿那麼短？」「錄影畫面這麼黑，這種品質你好意思交出來？」這些，都可能是你和我運用3C產品記錄生活、工作時遇到的問題，三星將「痛點」再分門別類，找到最對的人闡釋如何運用產品解決問題，透過「分眾的分眾」精準溝通，成功塑造賣點。

她／他，就是你就是我 三星助你挑戰你所不能

三星電子行銷部處長劉姿瓘表示，一個行銷案要開跑，第一件任務就是設定目標受眾（TA），S系列手機在推出時就鎖定女性族群，尤其是千禧世代的女孩，然而，這樣的TA仍然太大、需求太廣泛，要怎樣才能更精準？這時候就要靠不同的人物和情境點出痛點，來跟「分眾的分眾」對話。

台灣三星行銷處長 劉姿瓘。 圖／記者張念慈攝影 分享 facebook

以S9系列產品特色為例，三星與UDN合作拍攝多支影片，其中「三徑就荒」透過創辦人Vicky and Dennis的故事，將Vicky視角以S9超慢動作再現，從發行茶誌、製作茶卡到布置茶席、開課，都用照片與影音做記錄，還可透過手機鏡頭即時翻譯、朝向天空可查天氣等智慧助理功能，解決許多日常小痛苦。

「娛樂記者實測」篇，則來自現代工作者常有行動辦公需求，透過記者工作要拍照、錄影，無法每次都全套裝備上身的痛點，花一周工作實測，證實S9系列不論夜拍、逆光、慢動作、分割畫面同時看影音及打稿，都可輕鬆勝任。

女孩們喜歡拍照，幫忙拍照的人也很重要，更需要溝通。「超認真調查局：手機拍照最困擾的問題」影片街訪民眾心聲、痛點，再邀25年資深攝影記者凱哥解惑，透過人像類/風景類/食物類3種情境教學，果然引起社群討論和熱烈分享。

這些人看似大眾，其實裡頭是經過清楚設定的「分眾的分眾」，他／她，就是你也就是我，讓三星產品更能與TA產生共鳴。

用消費者喜歡的溝通方式和他溝通劉姿瓘指出，現在消費者習慣用圖片和影片溝通，三星回歸消費者需求，影片格式從過往16:9，演進到符合社群載具的1:1或手機直拍格式，長度也從過往長影音，進化為30秒甚至6-10秒的短影音，讓數位族群願意讀、願意分享。

例如三星最新旗艦手機Galaxy Note10系列8月底在台上市，三星就拍攝了10支不同切角的影片和TA溝通，首波預購就已突破Galaxy Note9同期預購量20%。接下來，台灣市售最大98吋QLED 8K量子電視正式上市，Galaxy Tab S6平板也將在9月中接力登場， 三星都將透過精準設定，讓品牌溝通更有效。

品牌行銷 靠的是說好故事的能力劉姿瓘指出，品牌行銷講的絕對不是產品規格，能不能說一段好故事、精準設定議題，讓閱聽眾願意接受訊息，進一步願意討論、分享，內化對品牌的好感，才是關鍵。

三星關注偏鄉教育議題，但如果只空談三星在偏鄉教育花多少心血，成效絕對不好。因此三星與UDN合作教育新面貌新聞系列專題，UDN除邀請眾多關切此議題的教育界名人撰文，並邀《老師，你會不會回來？》電影真實主角王政忠老師、及電影主角是元介與談，引起廣大迴響，做大議題能量。

數位浪潮下 TA清楚的媒體才能勝出數位時代競爭激烈，媒體要生存，劉姿瓘認為「誰有清楚TA誰就贏。」

以UDN來說，除新聞網站外，還有各式不同社群平台，均設定清楚的目標和目的，讓品牌易於和分眾溝通，三星透過外部流量監測，也發現和UDN合作的行銷內容在大數據的清楚透明和準確度、效果都很好。期許未來UDN能與三星一起「Do What You Can't 」迎接不同挑戰，完成更多令人耳目一新的專案。