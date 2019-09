分眾的分眾 三星靠精準溝通挑戰業界所不能

2019-09-17 10:50 聯合線上企劃 記者/ 聯合線上企劃 記者/ 張念慈



「你為什麼把我拍那麼胖、腿那麼短?」「錄影畫面這麼黑,這種品質你好意思交出來?」這些,都可能是你和我運用3C產品記錄生活、工作時遇到的問題,三星將「痛點」再分門別類,找到最對的人闡釋如何運用產品解決問題,透過「分眾的分眾」精準溝通,成功塑造賣點。

她/他,就是你就是我 三星助你挑戰你所不能

三星電子行銷部處長劉姿瓘表示,一個行銷案要開跑,第一件任務就是設定目標受眾(TA),S系列手機在推出時就鎖定女性族群,尤其是千禧世代的女孩,然而,這樣的TA仍然太大、需求太廣泛,要怎樣才能更精準?這時候就要靠不同的人物和情境點出痛點,來跟「分眾的分眾」對話。

台灣三星行銷處長 劉姿瓘。 圖/記者張念慈攝影 分享 facebook

以S9系列產品特色為例,三星與UDN合作拍攝多支影片,其中「三徑就荒」透過創辦人Vicky and Dennis的故事,將Vicky視角以S9超慢動作再現,從發行茶誌、製作茶卡到布置茶席、開課,都用照片與影音做記錄,還可透過手機鏡頭即時翻譯、朝向天空可查天氣等智慧助理功能,解決許多日常小痛苦。

「娛樂記者實測」篇,則來自現代工作者常有行動辦公需求,透過記者工作要拍照、錄影,無法每次都全套裝備上身的痛點,花一周工作實測,證實S9系列不論夜拍、逆光、慢動作、分割畫面同時看影音及打稿,都可輕鬆勝任。

女孩們喜歡拍照,幫忙拍照的人也很重要,更需要溝通。「超認真調查局:手機拍照最困擾的問題」影片街訪民眾心聲、痛點,再邀25年資深攝影記者凱哥解惑,透過人像類/風景類/食物類3種情境教學,果然引起社群討論和熱烈分享。

這些人看似大眾,其實裡頭是經過清楚設定的「分眾的分眾」,他/她,就是你也就是我,讓三星產品更能與TA產生共鳴。

用消費者喜歡的溝通方式和他溝通劉姿瓘指出,現在消費者習慣用圖片和影片溝通,三星回歸消費者需求,影片格式從過往16:9,演進到符合社群載具的1:1或手機直拍格式,長度也從過往長影音,進化為30秒甚至6-10秒的短影音,讓數位族群願意讀、願意分享。

例如三星最新旗艦手機Galaxy Note10系列8月底在台上市,三星就拍攝了10支不同切角的影片和TA溝通,首波預購就已突破Galaxy Note9同期預購量20%。接下來,台灣市售最大98吋QLED 8K量子電視正式上市,Galaxy Tab S6平板也將在9月中接力登場, 三星都將透過精準設定,讓品牌溝通更有效。

品牌行銷 靠的是說好故事的能力劉姿瓘指出,品牌行銷講的絕對不是產品規格,能不能說一段好故事、精準設定議題,讓閱聽眾願意接受訊息,進一步願意討論、分享,內化對品牌的好感,才是關鍵。

三星關注偏鄉教育議題,但如果只空談三星在偏鄉教育花多少心血,成效絕對不好。因此三星與UDN合作教育新面貌新聞系列專題,UDN除邀請眾多關切此議題的教育界名人撰文,並邀《老師,你會不會回來?》電影真實主角王政忠老師、及電影主角是元介與談,引起廣大迴響,做大議題能量。

數位浪潮下 TA清楚的媒體才能勝出數位時代競爭激烈,媒體要生存,劉姿瓘認為「誰有清楚TA誰就贏。」

以UDN來說,除新聞網站外,還有各式不同社群平台,均設定清楚的目標和目的,讓品牌易於和分眾溝通,三星透過外部流量監測,也發現和UDN合作的行銷內容在大數據的清楚透明和準確度、效果都很好。期許未來UDN能與三星一起「Do What You Can't 」迎接不同挑戰,完成更多令人耳目一新的專案。