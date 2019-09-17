以客戶的需求出發 台新銀用「3S」抓住你的心

2019-09-17 10:50 聯合線上企劃 記者／侯品如



台新銀行副總經理史筱平。 圖／台新銀行 提供 分享 facebook

一個周間的午後，我們探訪了銀行界的領頭羊台新銀行，該行副總經理史筱平面對我們的採訪，親切的與我們暢談台新銀行為客戶服務的初衷與成績。

台新理念：以客為尊將服務做到最好

「以客戶的需求出發，提供Simple（簡單）、Sincere（真心）、Superior（極質）的3S服務」，史筱平露出微笑堅定地表示，這就是台新秉持的理念。

針對客戶在理財配置上的需求，史筱平指出，台新銀行財富管理打造了開放的產品平台，「我們會篩選對客戶最好的、有競爭力的產品上架」，專業團隊會依據客戶的需求與目標提供最適當的資產配置建議。

大數據洞悉客戶需求 提供個人化服務

除了以客戶需求為出發點，史筱平進一步提出台新銀行在「個人化」上的努力，運用大數據與AI人工智慧，結合線上(行動銀行、網路銀行等)與線下(分行、理專)全通路，讓服務及時且更貼近客戶的生活。

兒童帳戶與多元活動 從小建立理財觀

特別的是，台新銀行除了服務成年客戶外，也致力於協助爸爸媽媽對孩子從小建立理財觀念，史筱平指出，「唯有建立正確的理財觀念給下一代，將有形和無形的價值永續傳承，才是財富管理的價值」，台新銀行透過 YBO (Young Banker Officer)兒童會員帳戶、獨家開發的小小銀行家奇幻桌遊等活動，結合理財，讓小朋友從中學習正確金錢觀念與使用，台新銀行在這一塊的耕耘持續穩定的成長，也獲得客戶正面的肯定。

公益活動邁入第十年 協助弱勢團體

此外，台新銀行對社會公益亦不遺餘力，「台新成立公益慈善基金會，每年持續透過這個平台協助弱勢團體，希望發揮取之於社會用之於社會的精神。」史筱平指出，台新銀行公益慈善基金會每年舉辦的《你的一票，決定愛的力量》活動，就是投身公益的最好例子。

「我們不是給他魚、而是給他釣竿」，史筱平提到爭取獎金只是這個活動的一小環節，重點是透過活動，由公司部門協助弱勢團體找出自己的特色、增加曝光，進而獨立找財源，活動至今已邁入第十年，已經協助超過830家弱勢團體。

讚UDN兩特色 財經專業與品牌形象佳

而提到對UDN的印象，史筱平表示「我覺得UDN有兩大特色，一個是在財經的專業，另一個就是你們具有很好的企業形象。」

史副總經理說自己是UDN的忠實閱聽人，也經常關注UDN的[發展方向]、新聞編排，對UDN的品牌形象讚譽有嘉。

圖／台新銀行 提供 分享 facebook

與UDN合作 橘色世代傳遞退休理財觀

台新銀行與UDN合作多個專題，包括從去年開始連續兩年深度合作倡議《橘色世代》專題，在報導中台新銀行分析橘色世代的理財關鍵力，並提出資產規畫建議，更邀請名人如沈春華、吳明珠，分享他們的多值人生的心得，今年台新銀行再度與UDN合作，台新銀行執行副總黃培直、副總盛季瑩分別針對處於事業高峰與屆臨退休的橘色世代提供專業理財建議，同時也邀請曲艾玲、丁菱娟暢談如何聰明規劃人生下半場，透過橘色世代議題的倡議，傳遞更多理財、人生下半場規劃的觀念。