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從不會用臉書到Google上門請教 ｢大未來國際行銷」 翻轉媒體生態

2019-09-17 10:50聯合線上企劃 記者／張念慈

大未來國際行銷陳志成總經理(前排中)曾榮獲資深廣告人楷模。 圖／大未來 提供
大未來國際行銷陳志成總經理(前排中)曾榮獲資深廣告人楷模。 圖／大未來 提供
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｢大未來沒有花一毛錢買搜尋關鍵字廣告，為何能躍升搜尋排行榜？」這一天，大未來國際行銷公司接到一通電話，打電話的人是全球網路巨擘公司Google，Google很好奇，其他名列前茅者都投入大量廣告費，大未來究竟怎麼做到的？

回答問題的人，是大未來副總經理陳逸璁，他侃侃而談如何創造｢有感」內容，帶動自然擴散、分享。但很少有人知道，這個連Google都來求教交流的公司，陳逸璁4年前卻連社群是什麼都搞不清楚，更連臉書都不會使用。

一家都是廣告人 媒體行銷是血液更是DNA

大未來國際行銷股份有限公司成立於民國92年，總經理是曾榮登教育部｢技職教育名人錄｣及｢資深廣告人楷模｣表揚的陳志成，大未來是廣告媒體綜合代理商，提供廣告企劃、視覺設計、媒體公關、媒體採購、整合行銷及活動規劃與執行，並經營自媒體及數位行銷之業務。

陳逸璁是陳志成的次子，也是大未來數位媒體行銷的總舵手，家族裡就有8人從事廣告行銷業，一身敢發想、敢創新的廣告魂，讓陳逸璁成功帶動大未來從傳統媒體領域駛向數位時代。

用心服務每一個客戶，是大未來國際行銷陳逸璁副總經理的堅持。 圖／記者張念慈攝影
用心服務每一個客戶，是大未來國際行銷陳逸璁副總經理的堅持。 圖／記者張念慈攝影
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不懂就學 內容對了一切都對了

4年前，陳逸璁是個老婆幫他開了臉書帳號，卻根本從沒用過，也不知道臉書是做什麼的人，自嘲｢電腦能力差、英文不行、數位不懂｣的他為了進入數位領域，到處蒐集資料、請教成功榜樣致勝原因。他慢慢摸索出心得｢名詞我還是不太懂，但我知道，內容本質對了，一切都對了！｣

對的本質，指的是消費者有興趣，可以創造自然流量的內容；但，要怎麼知道消費者有興趣？

陳逸璁用科學的市場調查方式確認想法，例如在臉書擁有65萬粉絲追蹤的｢料理123｣當初規劃要怎樣的料理內容，便是透過市場調查發現雞肉是民眾接受度最高的肉類，後來衍生出｢雞肉的100種作法｣果然大受歡迎。為了增加粉絲黏著度，臉書回覆率設定一定要高於95%以上，廚師還會親自留言，吸引互動更滿足粉絲的尊榮感。

了解客戶需求 才能創造雙贏

大未來一直堅持，用心服務每一個客戶、充分了解客戶的需求，協助客戶建立品牌形象及產品銷售，才能達到最大的效益創造雙贏的局面。

和UDN合作，也是因為同樣的理念。陳逸璁認為，UDN總是以顧客需要為出發，｢把我的錢當錢｣透過完善規畫，提供最新的流行和包裝企劃，以獨特新鮮的內容，創造網路可觀擴散和發酵，讓一塊錢可以創造數倍的價值，雙方在數位道路上互相結盟、協助，成為生命共同體。

獲獎感言 做的事情被看到是最大鼓勵

陳逸璁指出，大未來進入數位領域不久，卻能得到Google、愛奇藝、網路溫度計排名前10等殊榮，現又能得到UDN授獎肯定，｢我們一直努力把事做好，就算已經100分了也要想怎樣還能再突破？｣這樣的阿甘精神可以被看到，是最大的鼓勵。

數位領頭羊 期許UDN創造更多獨特內容

數位媒體競爭激烈，陳逸璁認為，UDN以其正面品牌形象和能抓住市場趨勢的內容獲得市場青睞，期許UDN未來能繼續求新求變，透過大數據整合，橫跨更多市場領域，並創造更多其他競爭者做不到的獨特內容，繼續發揮數位領頭羊的關鍵角色。

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