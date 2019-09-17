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當77%品牌消失人們卻無感 HAVAS：「創造意義」是決勝點

2019-09-17 10:50聯合線上企劃 記者／張念慈

如果有一天，7成7的品牌突然消失了，世界會變怎樣？答案是，消費者根本不在意。這不是可怕的行銷預言，而是靈智集團（HAVAS GROUP）今年2月發布的專屬研究調查數據 (Meaningful Brand Study)。要如何讓這個已成為現在進行式的品牌崩壞狀況逆轉？HAVAS MEDIA GROUP董事總經理郭紫蘭(Purple Kuo)表示，「創造意義」是挽救的決勝點。

消費者對品牌的期待 永遠比品牌以為的還要更多
Purple說，根據這份報告，有55%消費者認為，企業創造更美好的未來這件事所扮演的重要性有時更勝過政府； 而有77%的消費者會購買和他們有同樣價值觀的品牌。

HAVAS MEDIA GROUP董事總經理郭紫蘭(Purple Kuo)表示，...
HAVAS MEDIA GROUP董事總經理郭紫蘭(Purple Kuo)表示，「創造意義」是挽救品牌崩壞的決勝點。 圖／HAVAS MEDIA 提供
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HAVAS的企業使命是「make a meaningful difference to brands, businesses, and people」這其實也正是挽救品牌崩壞的解方，如何創造有意義的品牌區隔，讓品牌、企業變得對消費者有意義，才能延續品牌生命和價值。

HAVAS MEDIA GROUP有質優精良的團隊。 圖／HAVAS MEDIA...
HAVAS MEDIA GROUP有質優精良的團隊。 圖／HAVAS MEDIA 提供
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內容要有效 這五個元素品牌給了嗎
根據HAVAS調查，74%的台灣消費者期待品牌提供的內容：具娛樂性、故事性、解決方案、體驗品牌、參與活動，因此數位時代裡除了掌握即時性數據以利精準接觸消費者(Data Driven)，如何透過內容展現品牌意義，「讓內容有效（Content Power）」更是關鍵。結果顯示，富有意義的品牌可以有效提高購買意願24%，回購率成長41%，口碑效益增加39%。

以全球的調查結果而言，消費者認為一半以上品牌所提供的內容是沒有意義的，台灣消費者更高達76%。Purple認為，內容需真實傳達品牌，透過消費者語言以娛樂性方式呈現給大眾，這也是我們現在協助品牌致力推動的方向。

最富意義的媒體 自能營造俱意義的消費者接觸時刻
廣告攔截、點擊詐欺、付費會員制、隱私權等等因素，讓品牌愈來愈難接觸到消費者。所以代理商需找出最富意義的媒體（meaningful media）以藉此環境創造出對消費者有意義的品牌體驗。

例如LG連續和UDN合作4年的偏鄉關懷CSR公益活動，透過UDN的正向品牌和媒體平台，找到適合的代言人，透過影片、徵文等，展現LG關懷台灣偏鄉教育需求，啟發孩童天賦潛能，助孩童落實夢想的決心和作為，就可提供消費者參與，對品牌更多認知及好感度。

媒體與代理商應更緊密結合 締造富有意義的品牌體驗
要幫助品牌的傳播行銷策略更優化，Purple認為，代理商與各媒體的合作應該更緊密，有更多的交流和討論，整合媒體資源與品牌宣傳，創造雙贏。

以UDN來說，因消費者是分眾的，創造富有意義的內容吸引消費者才是最重要的。只有創造「非你不可」的品質和引領風潮的內容產製，才是吸引品牌長期合作的關鍵，期許HAVAS未來和UDN能有更多合作，創造出更多跳脫框架的「WOW！」行銷內容。

Meaningful brand study: https://www.meaningful-brands.com/en

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