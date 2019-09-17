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砸大錢找網紅卻無效？ 陽獅：影響力才是關鍵

2019-09-17 10:50聯合線上企劃 記者／張念慈

「美妝控打卡新熱點！快來！」今年3月，各網路社群瘋傳雅詩蘭黛「花現經典 美力世界」活動訊息，沒有超級大咖代言，但透過主動分享擴散，僅僅一個IG平台，短短3天就迅速累積近300萬的EMV（Earned Media Value）影響力價值，這場在業界奉為經典的創新行銷案例，背後操盤手正是陽獅媒體集團。

「盲目砸大錢在粉絲數多的網紅身上，不如找出真正有影響力的人」陽獅與本土新創公司Tagnology合作打造的KOL評估系統，讓內容從產製後「發送」的精準投放，提前到內容「找誰產製」的精準設計，成功翻轉業界藍海網路操作方式，打動客戶的心。

網紅、KOL要選誰 電腦告訴你

數位時代裡，品牌商都希望透過網紅、KOL增加曝光和銷售，但網紅哪麼多、價格高昂，選誰、怎麼選才對？

陽獅商業轉型策略副總張志豪表示，傳統根據粉絲數、互動率做選擇指標，但人氣高的正妹網紅，追蹤者多男性，不可能食衣住行育樂都能賣，這時找出粉絲數也許不多，但卻有關鍵影響力的「奈米網紅」就是更好的解方。

陽獅集團 商業轉型策略副總經理 張志豪。 圖／陽獅集團 提供
陽獅集團 商業轉型策略副總經理 張志豪。 圖／陽獅集團 提供
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奈米網紅是什麼？就是你身旁最有影響力的朋友。這群讓你相信、會願意口耳相傳的奈米網紅，集結起來的能量，足以讓小蝦米打敗大鯨魚。

陽獅和Tagnology合作的「EMV計算指標及專屬系統平台」，使廣告主不僅能够客觀衡量KOL各自的社群聲量，更能以相同標準比較各個KOL，甚至每篇PO文所帶給品牌的「影響力價值」，讓網紅選擇更有效，也對客戶投資更有保障。

30位奈米網紅 一天內創造1.4萬次互動 觸及46萬人

以雅詩蘭黛行銷活動為例，透過陽獅的創新規劃，和策略夥伴Tagnology、CChannel結合，在活動前一天透過30位奈米網紅，4小時內產出上百篇高影響力的優質圖文及影音內容，活動首天就創造1萬4千次互動、接觸到46萬潛在消費者，24小時內創造出整波活動中47%媒體效益價值，貼文產生的EMV影響力價值是過往的2.4倍。

張志豪指出，過去品牌商找網紅合作「用猜的」，廣告投放單純設定年紀、性別等，就像把錢丟在水裡，如今陽獅除了科學化的KOL偵測與影響力計價系統外，更能透過精準分析，協助客戶蒐集數據資料，規劃與消費者有效溝通的解決方案。

還能獨立存在的網站 必有讓人離不開的利基點

數位時代裡，媒體代理商和媒體關係也發生變化，過去媒體代理商可能把客戶的預算平均分給10家媒體雨露均霑，如今透過程序化購買，會以整合優化為考量，哪家媒體能夠提供最大價值，就能得到最大預算。陽獅與UDN的合作，也奠基於此。

陽獅媒體資源整合副總鄭淑慧認為，UDN過去只是新聞網站，如今卻含括教育、醫藥、經濟、數位出版等各式內容，已成功轉型成為一個大平台，透過清楚並持續性的議題設定，和閱聽眾溝通，培養信任感，也因此吸引到偏男性、理性判斷、社經地位和含金量都較高的TA，讓陽獅手上的金融、通信客戶，願意選擇在UDN平台和消費者溝通。

陽獅集團 媒體資源整合管理副總經理 鄭淑慧。 圖／陽獅集團 提供
陽獅集團 媒體資源整合管理副總經理 鄭淑慧。 圖／陽獅集團 提供
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要轉變很快 要堅持很難

鄭淑慧表示，在商業利益下，企業被逼著快速轉變，但「知道什麼是重要的，並且持續堅持」很難，陽獅堅持透過不斷創新和客戶一起成長，她在UDN身上也看到了一樣的堅持「堅持正派的企業文化，給閱聽眾最好的內容」，期許陽獅和UDN未來20年也能不間斷的合作，創造更多的不可能。

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