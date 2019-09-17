客製化的產品力 ｢群邑媒體｣成就不平凡

鉅變時代裡，不少媒體前仆後繼想搶占數位攤頭堡，但最常見的結果，卻只是壯志未酬被吞噬在看不出差異的紅海裡。｢群邑媒體集團｣結合數據、科技、人才，以貼近肉麻服務的｢客製化產品力｣翻轉過去｢Me too｣傳統媒體購買商角色，從媒體購買逐漸蛻變為提供產品與方案給客戶的集團。

groupM首席轉型長俞曉芳。 圖／groupM 提供 分享 facebook

每季一轉型 跟不上就等著被淘汰

群邑媒體集團 GroupM 是全球最大的傳播事業控股公司｢WPP集團｣旗下的媒體投資管理公司，統合三大媒體服務公司：媒體庫Wavemaker、傳立Mindshare、競立MediaCom，及數位媒體公司邑策（Xaxis），整合其強力的媒體企劃、購買、與談判能力，為客戶創造媒體運用優勢。

WPP賦予給群邑的願景是 ｢打造永續的媒體產業生態鏈，為客戶，廠商，媒體夥伴，創造共贏市場 ｣，因此團隊也要不斷轉型。

｢過去可能是十年一代溝，現在數位轉型卻幾乎每季就轉一次，跟不上，就只能被淘汰！｣群邑首席轉型長俞曉芳從事整合行銷服務工作多年，每天投入工作時間至少12小時起跳，但依然活力充沛｢能不斷學習、進步，一起為台灣產業努力，很有趣啊！｣這份｢有趣｣，也是群邑在轉型路上最大的推動力。

幫客戶買產品 到自己就可推出產品

俞曉芳指出，過去群邑幫客戶購買想要的媒體（產品），如今群邑透過領先業界的媒體工具與內部管理的各項應用系統，轉型為結合媒體夥伴推出自有產品的公司，串接起媒體與消費歷程中每一個環節，透過精準產品包裝吸引閱聽眾眼球，有效追蹤成效，提供品牌企業更有效的解決方案。

要華麗轉型並不容易，群邑發揮｢團結力量大｣能量，除利用集團資源，更廣招傑出數據分析，技術平台，創意內容人才加入團隊，也慎選品牌好、信譽佳的合作媒體夥伴發想產品規劃，為客戶塑造個人化（personalized）廣告形式，透過跨載具服務，有效打中TA，創造卓越成效，讓客戶｢來了，就走不掉了。｣

迎戰全球媒體巨獸 靠的是懂客戶的心

｢只要我們團結在一起，可以成就不平凡。｣俞曉芳說，數位廣告不能只有Google、FB。為讓客戶享有更好的產品與服務方案，群邑積極與其他合作夥伴，包括技術平台（DSP、SSP、Adserver等）、協力廠商等，加大水平與縱向合作，並透過與在地媒體商密切結合，從懂客戶的心做出發，讓｢客製化的產品力｣墊高客戶品牌價值，一次一次成就不平凡。

例如聯合報系有近70年歷史、UDN則是台灣數位媒體領頭羊，和群邑都一樣知道資源在哪裡，了解台灣閱聽眾要什麼，透過共同發想產品服務，雙方可以合作創造更獨特的廣告或內容形式，走出目前廣告形式框架，帶給消費者不一樣的品牌體驗，未來可更進一步攜手創造出新商業模式，找出新的獲利來源。

獲獎感言 盼跟全球巨人站在同一高度

俞曉芳認為，能和UDN一起為台灣產業努力是很激勵人心的事，｢找到自己的定位，不做ME too｣是群邑不斷努力的方向，未來也會廣邀更多媒體合作夥伴加入，讓群邑與合作夥伴們，都能和Google、FB等媒體巨人站在同一高度。

期許和UDN在Tech、Data更深度結合 創造領先

俞曉芳表示，UDN擁有廣大資料數據庫，更擁有業界領先的數位產品，期待於數據與科技方面緊密合作，運用群邑的專屬數據（proprietary data）並結合UDN讀者數據來挖掘消費者洞察，找出品牌互動的切入點，一起合作規劃並設計更個人化的體驗。