石木欽自稱「鬥爭下犧牲品」 司法院：不知所云

2019-09-14 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北報導



公懲會委員長石木欽發聲明表示，自己成為「鬥爭下的犧牲品」。記者李隆揆／翻攝 分享 facebook 公懲會委員長石木欽雖已請辭，司法院認為，石在最高法院庭長、高院院長期間，涉嫌受人招待，違反法官倫理等行為，嚴重傷害司法形象，下周二將開人事審議委員會議處，石昨發表聲明，稱自己成為「鬥爭下的犧牲品」。

司法院官員回應石木欽的聲明表示，不知道石所指的意思為何，司法院尊重法官獨立，任何案件的訴訟指揮、法律意見，絕不介入。

司法院昨上午發布新聞稿，指石木欽涉嫌幫證交法案被告友人翁茂鍾關說案件，並有多次宴飲及不當往來，讓絕大多兢兢業業在崗位上的法官聲譽連帶受累，將依法追究石的行政責任。

石木欽聲明表示，任公職超過四十年，奉獻司法殫精竭慮，未嘗稍有懈怠。忝任公懲會委員長後，更夙夜匪懈，除促使公懲會在法院化之基礎進行改革，也編纂案例要旨，供後人借鑑，近來更投身組織改造，期使公懲會運作更符憲及保障人權。

聲明指出，值此改革的關鍵時刻，因個人審判作為，不能見容於當道，「竟成鬥爭下的犧牲品」。他以高標準自我期許，只能辭職以示清白。

聲明還提到，自行請辭並非憂讒畏譏，只是「司法清白不容懷疑，木欽個人清譽又豈能受人指點？」強調自己行事，仰不愧天、俯不怍地，今之去職，非因流言蜚短，實乃愛護司法，然壯志未酬，是所至憾。