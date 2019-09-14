親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
司法界爆大醜聞
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

石木欽自稱「鬥爭下犧牲品」 司法院：不知所云

2019-09-14 00:18聯合報 記者李隆揆／台北報導

公懲會委員長石木欽發聲明表示，自己成為「鬥爭下的犧牲品」。記者李隆揆／翻攝
公懲會委員長石木欽發聲明表示，自己成為「鬥爭下的犧牲品」。記者李隆揆／翻攝
分享
公懲會委員長石木欽雖已請辭，司法院認為，石在最高法院庭長、高院院長期間，涉嫌受人招待，違反法官倫理等行為，嚴重傷害司法形象，下周二將開人事審議委員會議處，石昨發表聲明，稱自己成為「鬥爭下的犧牲品」。

司法院官員回應石木欽的聲明表示，不知道石所指的意思為何，司法院尊重法官獨立，任何案件的訴訟指揮、法律意見，絕不介入。

司法院昨上午發布新聞稿，指石木欽涉嫌幫證交法案被告友人翁茂鍾關說案件，並有多次宴飲及不當往來，讓絕大多兢兢業業在崗位上的法官聲譽連帶受累，將依法追究石的行政責任。

石木欽聲明表示，任公職超過四十年，奉獻司法殫精竭慮，未嘗稍有懈怠。忝任公懲會委員長後，更夙夜匪懈，除促使公懲會在法院化之基礎進行改革，也編纂案例要旨，供後人借鑑，近來更投身組織改造，期使公懲會運作更符憲及保障人權

聲明指出，值此改革的關鍵時刻，因個人審判作為，不能見容於當道，「竟成鬥爭下的犧牲品」。他以高標準自我期許，只能辭職以示清白。

聲明還提到，自行請辭並非憂讒畏譏，只是「司法清白不容懷疑，木欽個人清譽又豈能受人指點？」強調自己行事，仰不愧天、俯不怍地，今之去職，非因流言蜚短，實乃愛護司法，然壯志未酬，是所至憾。

石木欽司法院人權
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

公懲會委員長石木欽涉不當往來 司法界痛批「太離譜」

2019-09-14 00:04

石木欽涉幫翁茂鍾喬案 10多年餐敘逾70次

2019-09-14 00:00

看問題／公懲會是法官中的法官 不懂避嫌損傷司法

2019-09-14 00:45

新聞眼／蔡政府用人又一惡例 政治正確是升官保證？

2019-09-14 00:38

翁茂鍾人脈廣 名列台南四公子 高鐵喬位鬧上法院

2019-09-14 00:29

石木欽「老朋友」翁茂鍾炒股案 8年改判4月

2019-09-14 00:26

【即時短評】石木欽案 讓人想到東廠事件

2019-09-13 23:18

辭公懲會委員長 石木欽聲明：成鬥爭下犧牲品

2019-09-13 18:23

公懲會委員長涉風紀 法官改革司法連線轟「豬隊友」

2019-09-13 15:45

司法界重大醜聞！石木欽請辭獲准 昔日同事法官：很意外

2019-09-13 13:51

公懲會委員長接受招待／司改會斥離譜「若不妥應迴避」

2019-09-13 13:32

公懲會委員長接受招待／司法院：「傷害法官聲譽」 要究責

2019-09-13 13:29

公懲會委員長涉接受招待 司改會轟「太離譜」

2019-09-13 11:49

公懲會委員長涉案請辭 司法院：嚴重違反法官倫理

2019-09-13 10:33

公懲會石木欽自行請辭 友好綠營 人際關係複雜

2019-09-13 02:00

司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

2019-09-13 02:00
看更多

熱門文章

獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

自認沒那麼衰不願續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

2019-09-13 14:35

驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

2019-09-13 11:01

中秋別吃超速罰單！ 執法熱點大公開

2019-09-13 08:00

悲傷中秋節 七星潭驚現浮屍

2019-09-13 13:05

辣女大膽跨坐男子雙腿 貼臉頰耳語「再進一步，要8萬」

2019-09-13 08:07

尼泊爾男傳裸照給人妻 被抓包瞎扯：在他們國家可接受

2019-09-13 09:28

台中大里內新橋發現浮屍 靠手表刺青確認身分

2019-09-13 17:22

司法界重大醜聞！石木欽請辭獲准 昔日同事法官：很意外

2019-09-13 13:51

桃園龍潭區角頭遭槍殺 另一名嫌犯今落網

2019-09-13 16:19

公懲會委員長涉接受招待 司改會轟「太離譜」

2019-09-13 11:49

辭公懲會委員長 石木欽聲明：成鬥爭下犧牲品

2019-09-13 18:23

「想對方就出發」 逾200張高鐵票見證5年遠距離愛情

2019-09-13 11:49

殉職警薛定岳告別式 同事送最後一程：不會忘記你

2019-09-13 13:40

北市重機死亡車禍 蔡英文正在200公尺遠處拜廟

2019-09-13 13:03

影／大貨車散落「半顆柚子」大小鐵塊 後方6車遭殃爆胎

2019-09-13 17:26

綠帽夫赫見老婆露骨慾照揭姦情 只有小王吃刑責

2019-09-13 10:48

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

女子走向危險海域 海巡機警救人

2019-09-13 13:06

鹹水雞老闆遭16刀砍死 警逮6嫌查出毒品黑吃黑

2019-09-13 10:51

影╱士林遭潑酸女子傷勢重 正等待第二次手術

2019-09-13 14:06

北市轎車攔腰撞休旅車 1重機騎士遭波及命危搶救中

2019-09-13 10:39

女開完庭遭潑硫酸 犯嫌今晚落網檢方重傷害罪聲押

2019-09-13 20:22

台2線濱海公路化學車翻車 原料灑出一度嚴重回堵

2019-09-13 13:15

北市死亡車禍 重機騎士遭追撞「超衰」慘死

2019-09-13 13:13

美國大叔駕愛艇遊小琉球 卡礁岩3天中秋大潮助脫困

2019-09-13 13:04

公懲會委員長涉風紀 法官改革司法連線轟「豬隊友」

2019-09-13 15:45

殺角頭2嫌落網要等頒獎才說案情？桃警：要請示檢察官

2019-09-13 19:16

因公殉職警員薛定岳公祭 獲褒揚令還晉升巡官

2019-09-13 13:05

國道多路段發生交通事故 回堵2公里

2019-09-13 10:05

遠航貸款轉借關企被罰400萬 興訟抗罰敗訴

2019-09-13 11:29

鹹水雞老闆遭16刀砍死 檢將6嫌聲押獲准

2019-09-13 22:45

公懲會委員長涉案請辭 司法院：嚴重違反法官倫理

2019-09-13 10:33

中秋夜男子獨自走上西港大橋 墜落曾文溪生死未卜

2019-09-13 23:06

闖紅燈警察目擊開罰2700元 男子不服遭法官打臉

2019-09-13 17:25

嘉義北上桃園「幹大事」 檢警破販毒集團還有現役軍人

2019-09-13 13:07

外籍收容人中秋柚作第一名 因寫上了這串字

2019-09-13 16:25

科技廠工地違法被勒令停工 包商私雇非法移工被緝獲

2019-09-13 09:29

私菸製造工廠處偏鄉 查出進口菸絲以飼料報關

2019-09-13 11:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top