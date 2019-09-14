翁茂鍾人脈廣 名列台南四公子 高鐵喬位鬧上法院

2019-09-14 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南報導



佳和集團董事長翁茂鍾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 公懲會委員長石木欽被指疑為涉及炒股案的友人佳和集團董事長翁茂鍾關說，據了解，翁茂鍾在司法及警界人脈廣泛，捲入多起官司但不曾入獄，有台南四公子之一的稱號，昨天他手機及line都未接聽，無法得知他的看法。

翁茂鍾為日本名城大學法學碩士，是台南紡織龍頭佳和集團第二代接班人，現為台南「億載會」重要成員之一，多年前曾任台南警友會理事長。

翁十五年前接下自家企業，幫跨國平價衣代工，並且轉投資營造科技產業，因有留日背景，擔任不少紡織相關工會理事長、理監事等。

這些年來，翁兩度被起訴炒股，一件最後輕判四個月易科罰金定讞，另一件判刑一年兩個月，但最後卻是囑託台南地檢署代執行易服社會勞動。

據了解，當時翁易服社會勞動的工作是到警局服務，由於他跟警方的關係，此一結果當時曾引起議論。四年前，他因高鐵喬位風波，躍上新聞版面，成為社會關注焦點。

四年前的八月十四日晚間，翁搭乘高鐵由台北返回台南，買的是自由座，上車後就跟列車長說：「我是高鐵執行長鄭光遠的朋友，務必幫我找到座位」。

列車長引導他到商務車廂空位坐定後，依規定請他補足四七五元商務票差價，沒想到翁從座位上跳起來怒嗆，「我是執行長朋友，為什麼還要補票」。

翁在車廂大聲咆哮十多分鐘，指責列車長服務態度不佳，還當場拿起電話打給鄭「告狀」，列車長接獲指示不必補票，改依指示辦理後，翁仍餘氣未消，還怒嗆「要搞你、弄你」。

列車長不堪受辱，檢附密錄器影片等證據報案，檢方依公然侮辱起訴，翁否認犯行，指控是列車長先挑釁，最後判罰翁一萬元。