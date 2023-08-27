送餐人生3／運將中風難趴趴走 用福利過活「只想等死」

66歲的王伯伯，當了40多年的計程車司機，長期有抽菸習慣，3年前中風後不良於行，期間又多次跌倒，現在若要外出就醫，得靠居服員攙扶。原本預期可以開計程車到70歲，但63歲時被迫提前退休，雖然申請低收入戶，也用長照送餐、居家服務，每周除了親人還有志工、居服員輪番關心，但他現在的樂趣，是躺在床上抽菸、玩手遊、喝罐裝咖啡，沒有絕望想不開，但想順其自然「等死」。

「以前會跟朋友唱歌、下棋，中風後，現在朋友慢慢沒聯絡，每天就是吃飯睡覺，日子變得很孤單、很無聊，朋友也不會找你，找你你也無法出門，出門他還要照顧你。」王伯伯患有高血壓、膽固醇、糖尿病等，近期又因為過敏免疫風濕疾病，2個月瘦了10幾公斤，到現在不到70公斤，他說，醫師說能維持原狀就阿彌陀佛，已經不會再變好了，「現在只剩吃飯、睡覺，沒有什麼想做的」。

王伯伯的哥哥每天探視他，先前每天會和遠在美國的姊姊通電話聊天，但20天前因為手沒力氣，不小心摔壞手機，手機因此打不開，他換了新手機後LINE也重辦，自此和姊姊斷了聯絡，哥哥或其他親戚年紀都比他大，也都不知怎處理。他笑稱，等姊姊回台灣再處理，但姊姊年紀比他還大，久久才回台灣一次，不知何時才能飛回台，除了姊姊以外，幾乎沒有通話對象，「以前電話還會響，現在2、3天接不到一通」。