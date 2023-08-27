送餐人生3／運將中風難趴趴走 用福利過活「只想等死」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
66歲的王伯伯過去是計程車司機，因為中風後無法自由行走，也變得不常外出。記者黃義書／攝影
66歲的王伯伯過去是計程車司機，因為中風後無法自由行走，也變得不常外出。記者黃義書／攝影

66歲的王伯伯，當了40多年的計程車司機，長期有抽菸習慣，3年前中風後不良於行，期間又多次跌倒，現在若要外出就醫，得靠居服員攙扶。原本預期可以開計程車到70歲，但63歲時被迫提前退休，雖然申請低收入戶，也用長照送餐、居家服務，每周除了親人還有志工、居服員輪番關心，但他現在的樂趣，是躺在床上抽菸、玩手遊、喝罐裝咖啡，沒有絕望想不開，但想順其自然「等死」。

「以前會跟朋友唱歌、下棋，中風後，現在朋友慢慢沒聯絡，每天就是吃飯睡覺，日子變得很孤單、很無聊，朋友也不會找你，找你你也無法出門，出門他還要照顧你。」王伯伯患有高血壓、膽固醇、糖尿病等，近期又因為過敏免疫風濕疾病，2個月瘦了10幾公斤，到現在不到70公斤，他說，醫師說能維持原狀就阿彌陀佛，已經不會再變好了，「現在只剩吃飯、睡覺，沒有什麼想做的」。

王伯伯的哥哥每天探視他，先前每天會和遠在美國的姊姊通電話聊天，但20天前因為手沒力氣，不小心摔壞手機，手機因此打不開，他換了新手機後LINE也重辦，自此和姊姊斷了聯絡，哥哥或其他親戚年紀都比他大，也都不知怎處理。他笑稱，等姊姊回台灣再處理，但姊姊年紀比他還大，久久才回台灣一次，不知何時才能飛回台，除了姊姊以外，幾乎沒有通話對象，「以前電話還會響，現在2、3天接不到一通」。

王伯伯說，平時在家會看電視，像是「小明星大跟班」或政論節目，但自己不想投票，因為對政治不熟，只喜歡看電視上的人都在罵誰，他印象年輕時只投過一次票，是當時居住景美時，管區警察提醒他應行使自己的公民權，他才看了候選人名單，因為紀政是奧運選手比較有名而投她。他現在使用萬華老人服務中心送餐服務，稱讚是「菜色好吃」，他也認為社會福利夠用就好，多了他也用不到，「現在只想等死」。

66歲的王伯伯因中風後不良於行，現在申請長照2.0送餐服務，每日有送餐志工送午晚餐到府。記者黃義書／攝影
66歲的王伯伯因中風後不良於行，現在申請長照2.0送餐服務，每日有送餐志工送午晚餐到府。記者黃義書／攝影
66歲的王伯伯因牙口不佳，吃便當時得先用水泡軟飯才能吞得下。記者黃義書／攝影
66歲的王伯伯因牙口不佳，吃便當時得先用水泡軟飯才能吞得下。記者黃義書／攝影

中風 計程車 抽菸

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