不願出家門 獨老僅剩送餐員關心

長照鼓勵在地安老，希望民眾走出家門參與社區活動，但仍有一群困難案主走不出家門，長年透過送餐員關懷，才得以在生活中獲得一絲溫度。而專家提及，這些走不出家門的困難個案，大多是「失能」又「失去生活目標」，人生僅剩下「等吃、等睡、等死」三等人生。

六十六歲的王伯伯，當了四十多年的計程車司機，三年前中風後不良於行，原以為自己可開計程車開到七十歲，卻因病在六十三歲提前退休，中風後的日子沒錢、沒朋友也沒了生活目標，每天僅剩吃飯睡覺，符合低收入戶送餐資格的他，每天等著送餐員到府，只是內心的空虛，仍讓他過著「沒絕望、沒想不開」但每天等死的日子。

長照司期待更多民眾可以走出家門，與社會連結，但中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，長照社區據點多年發展下，會願意走出來的長輩，大多已經出來，不願走出來的，大多是「心靈匱乏」等課題，受困於家中，這恐是超高齡化社會，面臨更為嚴峻的議題。

據衛福部統計，去年台灣各年齡層自殺死亡率，六十五歲以上自殺死亡率為每十萬人口廿八點四人。根據研究，尤其老人自殺比例在失能後以男性居多，男性自殺比率為十萬分卅至四十人，女性則為十萬分之廿至卅人。

亞洲大學社會工作學系兼任教授黃松林表示，當長者失能達到一定等級時，多半會建議到住宿機構，但不少高齡男性拒絕住機構，認為自己失能會被看不起，演變成長照得生出更多資源，主動把服務送到府，並找出困難個案心理的結，才有可能改善現狀。

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