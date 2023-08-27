長輩每天等 送餐志工一做就11年

「伯伯今天中午的便當來了」擔任送餐志工長達十一年的鄭先生，是老兵傾吐心聲的對象，也是困在沒電梯公寓，下不了樓的退休大姐三餐唯一的依靠。送餐多年，看盡社會百態，想到有些長輩，每天就等著他上門，這條送餐路，將繼續為長者們走下去。

五十多歲的鄭先生，當年因緣際會在網路上看見一段送餐給獨居長者的影片，內心震撼到久久不能自己，興起加入送餐志工的行列。每位送餐員會被配發十個便當，奔走在北市各角落，多數有送餐需求的長輩，居住環境不佳，不是頂樓加蓋，就是在如廢墟的地點。

令他印象最深刻的送餐對象，是一位九十多歲的失智伯伯，他姪子用「鐵鍊」將門栓上，就怕他外出走失，某次送餐時，他將便當擺放到他的家中，看見伯伯躺在地上，後腦勺血流已乾但仍有意識，他趕緊告知伯伯的姪子，竟換來冷漠對待，一周後，伯伯離世，從送餐的對象中被剔除。

鄭先生每次送餐出勤可獲三百元補貼，有時為了趕時間，暫時臨停面臨被開單風險，但送餐的過程中，看見各個角落長者的樣態，「我以為當志工是來付出，其實收穫更多」，有些長輩見他冒大雨仍送來便當，對於這份餐更加珍惜，更能體會施比受更有福。