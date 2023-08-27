長照送餐限縮 中低收入戶得自付10%費用

長照提供免費送餐服務對象，從長照一點○到二點○一路增加規範，今年七月起又再次調整。衛福部長照司公告調整「營養餐飲服務使用者資格核定原則」，新申請個案得符合「社救法」低收入戶才能補助，中低收入戶統統被排除，若有需求得自付百分之十費用，衛福部長照司建議，中低收入戶可以走入社區參與共餐。

送餐人數 五年成長2.7倍

隨人口老化，獨居戶增加等因素，長照送餐服務的人數，日漸增長，從一◯六年的九四七九人，到了一一一年已達到二萬五七四五人，成長二點七倍。

長照剛開始推行送餐時，補助對象為社會救助法的低收、中低收入戶失能長者，長照推行到二點◯時，則規定，適用對象為長照評估（ＣＭＳ）二至八級，且為長照認定的低收、中低收入戶者，不限六十五歲以上，且包含全年齡身障者。

長照司副司長吳希文表示，社救法認定的低收、中低收入戶，與長照認定的低收、中低收入戶的標準略有不同，長照的認定比社救法寬鬆，因此，從長照一點◯到二點◯調整送餐對象，是比過去寬鬆。但今年七月開始，新申請送餐的個案，不只要符合ＣＭＳ評估二到八級，還限縮為「社救法」低收入戶才能補助。

社工憂影響中低收生活

天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑說，近年獨老人數上升，即使中低收入戶經濟狀況較低收入戶好一點，但也沒有好到哪，未來每月增加送餐的部分負擔，對中低收來說仍是一筆花費，取消免費送餐資格，部分個案的日常生活恐受到影響。

長照司：舊案不影響

吳希文說，早期使用送餐服務對象，多以社會救助法定義，近年改用長照等級評估，相較過往認定更寬鬆，雖然長照資源豐沛，但此次調整希望回歸以社會救助法標準認列，鼓勵中低收入戶民眾，如果有送餐需求，可以到社區的長照據點使用共餐服務，同時增進人際互動，如果是失能者、需要管灌、特殊備餐，可以改用居家服務資源來備餐，引導民眾使用更適合的餐飲模式。

吳希文表示，新制調整後，新進個案低收入戶仍維持免負擔，中低收入戶需負擔百分之十送餐費用。經換算每個月約增加五百元送餐費。現行既有送餐的個案不會因為新制朔及既往，舊案依舊維持免費，僅新進個案適用新規定。