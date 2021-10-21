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宜蘭高鐵選址熱門 屏東、南投嘆冷落

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
屏東、南投無奈成了高鐵、快鐵規劃下的政策孤兒。（網路截圖）
屏東、南投無奈成了高鐵、快鐵規劃下的政策孤兒。（網路截圖）

21日交通部長王國材赴立院質詢時，被多位立委追問高鐵宜蘭站何時能有結果；對此，無黨籍的屏東縣立委蘇震清質詢時無奈嘆，「屏東等了12年，我們怎麼辦？」國民黨南投縣立委許淑華也嘆，南投始終被各項交通規劃忽略，認為2030高快速鐵路計畫仍有檢討空間。

立委追問宜蘭選址

國民黨立委洪孟楷、民進黨立委陳歐珀等先後於21日質詢王國材，都提到「高鐵宜蘭站選址何時能決定」，但王多次以「地方有共識、專業評估後」才能給出答案，民進黨立委陳明文質詢時則再度追問，高鐵選址已經吵了兩個月，還要多少時間才能決定？王國材仍數次不願給出承諾，陳便直接要求，交通部須在11月5日前給出答案，否則「王國材須負起政治責任」，更批評宜蘭選址一改再改，為何屏東站卻沒有遇到類似的問題，顯見交通部政策有問題。

然而，蘇震清當下在座位高聲回應，「屏東也有意見」，卻遭陳明文無視，質詢時直嘆屏東「情何以堪」，宜蘭快鐵變成宜蘭高鐵、五六百億變一千七百億只花了兩年，屏東卻等了12年還等不來任何一場選址說明會，慘遭中央忽視。對此王國材說，「一段一段來，前面慢後面不一定慢。」

蘇震清進一步批評，目前高鐵屏東站選址設在六塊處，但高鐵作為長程運輸，「民眾來屏東玩，是坐高鐵到六塊處、到園區而已嗎？」屏東縣議會曾發公文、強烈建議高鐵延伸到潮州站，卻得不到相應對待。王國材則表示，高鐵先設在六塊處，是「留下繼續延伸的空間」，再遭蘇震清批評，「東部快鐵西部高鐵，為何不一起規劃？」

南投幾乎不在計畫內

許淑華質詢時也對王國才抗議表示，台北到宜蘭要高鐵延伸、全國鐵路網的六小時環島目標，以及西部高鐵、東部快鐵等方案中，「就是少了南投」、「我們被忽略了！」對此王國材解釋，在鐵路規劃上，南投是用觀光的角度在處理。

但許淑華無奈說，「觀光的第一要素是交通，但目前整體規劃中，唯一相關的就是鐵路田中支線與集集線」，詢問交通部是否有更多、更好的規劃？王國材回應，相關規劃要看地方需求，可以討論一下。許淑華則表示，過去鐵路規劃可能因工法無法克服而繞過南投，但現在應有很多可以克服的地方，且鐵路只要安全顧好載客量、低碳需求、社會目的都能符合，交通部要朝向此目標規劃、提出計畫，2030 高快速鐵路計畫仍有檢討空間。

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