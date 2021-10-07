高鐵延伸宜蘭吵啥？交部翻盤選「四城」釀風暴 網友最愛這站

高鐵延伸宜蘭選址問題引發民進黨內政治風暴，前交通部長林佳龍任內期間在「四城」、「宜蘭」、「縣政中心」、「羅東」中作選擇，政院耗費近9000萬進行綜合規劃評估後，原本建議在「宜蘭」設站，未料新任交通部長王國材上任後，位於礁溪的「四城」翻盤成為最佳地點，引發地方與綠營內部反彈。立法院長游錫堃、英系立委陳明文紛紛加入戰局，彼此爭奪話語權，競逐在高鐵延伸宜蘭選址議題上的網路聲量，政治角力恐將再次凌駕專業。

「四城」復活創聲量高峰 民進黨內政治風暴炒熱議題

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/07/08~2021/10/05）的統計調查，高鐵延伸宜蘭選址討論的聲量高峰出現在8月20日，原先鮮少被提及的「四城」復活大翻盤。交通部鐵道局最新的高鐵宜蘭站址評估指出，位在宜蘭縣礁溪鄉的「四城」擁有路線最短、郊區徵收成本最低、建設成本低、聯外道路改善容易等優點，一舉推翻過去專家建議的「宜蘭」站，將「四城」列為第一優先考量。

王國材雖然強調會繼續深入評估，傾聽民意並尊重專業決定，但這樣突如其來的轉變遭地方質疑，為何要棄人多方便的宜蘭市不選，因此網路上炒地皮一說也不脛而走。

值得注意的是，無地緣關係的嘉義縣立委陳明文，也跳出來砲轟王國材，並說「交通部長王國材的任命是行政院長蘇貞昌便宜行事」，一個月後如果還有宜蘭人再吵，王國材就該下台負責。此舉外界認為是民進黨內派系之爭的內閣卡位戰，陳明文表面上看似對王國材出手，實則「隔山打牛」批評蘇貞昌，提前卡位內閣改選之戰。





image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/07/08~2021/10/05)

游錫堃、陳明文加入戰局 支持「宜蘭」設站呼聲仍最高

隨著立法院長游錫堃、英系立委陳明文持反對態度加入戰局，帶動一波反對選址於「四城」的網路聲量，直逼「四城設址」翻盤的高峰。游錫堃質問王國材開口閉口將尊重專業掛在嘴上，但「講的是哪一方面的專業」，認為不該只考慮工程方面，尊重專業各種因素都要考慮進去，舉例蘇澳鎮及冬山鄉如果要開車去「四城」再搭高鐵，倒不如直接開去台北更快，明確表示「任何站都有優缺點，四城站的缺點最多」，與王國材唱反調。

透過網路聲量調查，選址在「宜蘭」仍是最多人支持的選項，「四城」雖然暫居第二卻有不小的落差。專家評估時早已比較各個優缺點，綜合分析「宜蘭」、「縣政中心」初步評估的優選項目最多，「宜蘭」經濟效益最高列為優先考量，「四城」在建設成本及財務效益上有優勢，興建路線最短，僅列為備選考量。專家、民意都支持「宜蘭」設站，因此交通部一夕變盤遭到強烈反彈並不意外。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/07/08~2021/10/05)

政治角力凌駕專業評估 專家意見被淹沒

進一步觀察各意見領袖的網路聲量，支持「四城」的交通部長王國材在議題上的聲量最高，持反對意見的游錫堃、陳明文雖然暫居下風，但兩人的聲量加起來也逐漸逼近，反觀代表專家意見的消基會交通委員會召集人李克聰，網路聲量最低。

李克聰表示北宜高鐵本身就充滿問題，當初是在基隆捷運、北宜直鐵、北宜高鐵三方案選擇，北宜直線鐵路合理且便宜，甚至僅蓋基隆捷運以能解決北宜之間的交通問題，但有了高鐵以後就不考慮直鐵，做下去才發現高鐵方案充滿問題，包括影響景觀、衝擊環境、軌道噪音等，以及高架空間的工程困難性與班次的限制，認為北宜直鐵或許才是解套方法。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/07/08~2021/10/05)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年7月8日至2021年10月5日。

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