高鐵東延站址由宜蘭換四城 國民黨團：派系鬥爭、分贓

民進黨政府推動高鐵東延宜蘭，但高鐵宜蘭站站址卻由宜蘭市改至四城站，引發質疑。立院國民黨團今天質疑，四城站從排名第三的評估選項拉至第一，背後恐有民進黨派系角力與炒地皮利益，行政院長蘇貞昌應出面說明。

國民黨立委洪孟楷表示，支持重大建設嘉惠宜蘭鄉親，但高鐵延伸宜蘭是為了交通，還是少數人可以從中獲利？林佳龍時期就說要設宜蘭，王國材上任時也說優先考慮宜蘭站，現在轉彎是誰在幕後操作？

洪孟楷質疑，四城站從第三選項拉至第一誰授意的？民進黨立委陳明文應公布背後的藏鏡人，說出來誰罔顧專業換站址；換個部長就換決策方向，台灣還有什麼交通專業可言，民進黨不要為派系鬥爭罔顧專業。

洪孟楷說，民進黨應講清楚，不能把高鐵東延當成民進黨派系的權力遊戲，蓋高鐵不能是為特定人士開後門。

國民黨立委曾銘宗也質疑，1700億元高鐵東延工程，竟未做可行性研究就進綜合規畫階段，與一般政府重大工程推動過程不同，程序嚴重瑕疵。曾說，一個部長選一個站址，變更至四城也沒有跟宜蘭縣政府與民代溝通，應至立法院說明。

國民黨團費鴻泰表示，高鐵東延宜蘭，民進黨正國會的交通部前部長林佳龍在任時主張設宜蘭市區，現任蘇系交通部長王國材上任就換到四城站，其中涉及土地炒作與派系分贓。

費鴻泰說，英系與正國會在鬥蘇系，鬥的是專業還是權力或炒作地皮？民進黨執政內心真的有人民？還是在乎派系利益？要炒地皮？正國會老大、立法院長游錫堃與英系聯合質疑王國材，要逼王下台，之後再換一個部長站址恐又將換

費鴻泰也提到，高鐵資本額近5000億元，若再加上1700億元投資，西部走廊票價恐再提高，就有學者估算，現在台北到高雄1450，未來可能要漲到2000元；台北到宜蘭高鐵可以紓解國五多少運量？交通部沒有詳細評估，版本變來變去。