因高鐵延伸宜蘭遭逼退 王國材：百年建設不能太急躁

交通部擬推高鐵延伸至宜蘭，並在四城站設站，意外引發朝野質疑。交通部長王國材上午受訪表示，四城站只是交通部拋出來克服在宜蘭站設站問題的一個想法，但把4個站讓所有鄉親知道，經專業評估再來決定。

王國材說，若高鐵延伸與鐵路共構在宜蘭設站，要拆遷100戶以上，還將因雙鐵共構，將形成九層樓的突兀景觀，所以才想說在宜蘭站前面，與鐵路高架化的工程分開，但這只是其中一個想法，並不是最後決定，目前提出的4個方案都有可能。

王國材表示，高鐵延伸到宜蘭，目前還沒有定案，希望能得到地方共識，9月25日到地方也把4個站的優缺點都公布，今天就會將當天的簡報公布在鐵道局的官網，最後如果能克服各項困難，再做一個決定，都有可能，現在還沒有確定。

王國材說，選址重點是怎麼樣面對目前各站點可能問題，最重要是提出可解決方法，要從專業上判斷，如果各站相關問題可以解決，當然就是設址依據，這部分交通部回到專業。

對於遭逼退，王國材表示，每一個人都有他的想法都尊重，但高鐵延伸宜蘭選址，他在乎的是專業評估，一個百年建設如果不深思熟慮、太急躁，或用各種大家想像方式做決定，這樣不好，還是要回到理性把提出的問題看能否克服。

王國材說，他與所有宜蘭鄉親想法完全一致，找到一個最適合的站址，是交通部希望做到的。