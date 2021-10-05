快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

因高鐵延伸宜蘭遭逼退 王國材：百年建設不能太急躁

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
交通部擬推高鐵延伸至宜蘭，並在四城站設站，意外引發朝野質疑。交通部長王國材上午受訪表示，四城站只是交通部拋出來克服在宜蘭站設站問題的一個想法，但把4個站讓所有鄉親知道，經專業評估再來決定。記者周志豪／攝影
交通部擬推高鐵延伸至宜蘭，並在四城站設站，意外引發朝野質疑。交通部長王國材上午受訪表示，四城站只是交通部拋出來克服在宜蘭站設站問題的一個想法，但把4個站讓所有鄉親知道，經專業評估再來決定。記者周志豪／攝影

交通部擬推高鐵延伸至宜蘭，並在四城站設站，意外引發朝野質疑。交通部長王國材上午受訪表示，四城站只是交通部拋出來克服在宜蘭站設站問題的一個想法，但把4個站讓所有鄉親知道，經專業評估再來決定。

王國材說，若高鐵延伸與鐵路共構在宜蘭設站，要拆遷100戶以上，還將因雙鐵共構，將形成九層樓的突兀景觀，所以才想說在宜蘭站前面，與鐵路高架化的工程分開，但這只是其中一個想法，並不是最後決定，目前提出的4個方案都有可能。

王國材表示，高鐵延伸到宜蘭，目前還沒有定案，希望能得到地方共識，9月25日到地方也把4個站的優缺點都公布，今天就會將當天的簡報公布在鐵道局的官網，最後如果能克服各項困難，再做一個決定，都有可能，現在還沒有確定。

王國材說，選址重點是怎麼樣面對目前各站點可能問題，最重要是提出可解決方法，要從專業上判斷，如果各站相關問題可以解決，當然就是設址依據，這部分交通部回到專業。

對於遭逼退，王國材表示，每一個人都有他的想法都尊重，但高鐵延伸宜蘭選址，他在乎的是專業評估，一個百年建設如果不深思熟慮、太急躁，或用各種大家想像方式做決定，這樣不好，還是要回到理性把提出的問題看能否克服。

王國材說，他與所有宜蘭鄉親想法完全一致，找到一個最適合的站址，是交通部希望做到的。

高鐵

延伸閱讀

宜蘭高鐵選址爭議 陳明文：再吵下去影響地方和諧

游錫堃、陳明文接力批北宜高鐵 學界轟：民代扭曲過頭

游錫堃指高鐵延伸四城缺點多 王國材：會再研擬細節

陳明文：高鐵宜蘭設址若一個月還在吵 王國材下台

相關新聞

因高鐵延伸宜蘭遭逼退 王國材：百年建設不能太急躁

交通部擬推高鐵延伸至宜蘭，並在四城站設站，意外引發朝野質疑。交通部長王國材上午受訪表示，四城站只是交通部拋出來克服在宜蘭...

宜蘭高鐵選址爭議 陳明文：再吵下去影響地方和諧

高鐵宜蘭站選址問題延燒，民進黨立委陳明文昨天直言，高鐵宜蘭站設址已成政治風暴，政委吳澤成應協助交通部長王國材解決問題，若...

影／高鐵宜蘭設站爭議 蘇貞昌：事緩則圓

行政院長蘇貞昌上午出席立法院院會，進議場時對事議題發言，對高鐵宜蘭設站爭議，立委點名要交通部長王國材下台，蘇揆挺王國材表...

陳明文為高鐵轟王國材 蘇貞昌：大家不要生氣 事緩則圓

行政院長蘇貞昌今天上午再到立法院施政報告及備詢。針對高鐵宜蘭選址，陳明文要求交通部長王國材下台，被認為英系在隔山打牛，陳...

陳明文對王國材下重手 拳頭卻是打在蘇貞昌身上

高鐵延伸宜蘭站址的爭議持續擴大，民進黨立委陳明文開出黨內第一槍，若是一個月內還在爭吵，他要求行政院長蘇貞昌撤換交通部長王國材。這個選址風波，恐怕已演變為黨內派系之爭，念茲在茲仍是內閣卡位戰。蘇貞昌已是民進黨籍裡任期最長的行政院長，各派系對於閣揆大位，無時無刻不蠢蠢欲動，能順水推舟時，絕不輕言放過，就算不能撼動蘇貞昌的地位，至少要讓蘇內閣的羽翼折損...

高鐵延伸宜蘭站址 學者籲：應重審可行性

高鐵延伸宜蘭站址成為政治風暴，引發學界眾怒。交通學者怒批，全案綜合規畫容納各項專業，期末報告還在審議階段，還沒結案就吵成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。