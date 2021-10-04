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高鐵延伸宜蘭擬設四城站 游錫堃：決策留汙點不好

中央社 / 台北4日電
立法院長游錫堃。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
立法院長游錫堃。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

高鐵延伸宜蘭擬設四城站引發爭論，立法院長游錫堃今天再批評，高鐵這類重大建設，政院在決策時應尊重民意，並考慮宜蘭整體發展；若只考量工程，百年後檢討時，恐會對現在決策有所不滿，留下汙點反而不好。

游錫堃今天出席「西堤晚眺」陶雕發表會再被問及高鐵設站四城時表示，他非常感謝行政院、中央政府願意讓高鐵來到宜蘭，但這麼大的建設一定要小心；車站設置地點就採專業評估，但有許多民意反對設在四城。

至於反對聲浪是否跟派系有關，游錫堃說，這沒有哪一派、現在是跨黨派，因為大家都希望宜蘭越來越好；他非常誠懇地希望交通部再評估時，能考慮宜蘭縣整體發展，若只考慮到工程，未來百年後大家檢討時，恐會不滿現在的決策，留下汙點就不好。

游錫堃指出，西部有很多新市鎮是失敗的，宜蘭縣人口約45萬人、增加有限，高鐵若採新市鎮規劃，卻犧牲了民眾交通接駁的便利性；倘若新市鎮又沒成功，他擔心會貽誤宜蘭縣發展。

游錫堃表示，從西部經驗看，就是要考慮交通接駁最順暢的地方，因為車站不僅影響宜蘭縣民，也影響到前往花蓮與台東的接駁乘客；他認為，設站應選在宜蘭縣比較中心、現有交通接駁最方便的地方，請交通部一定要三思。

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