整理包／設在四城最好？高鐵延伸宜蘭「4個站址」優缺點一次看

近日高鐵延伸宜蘭的選址問題紛擾不休，2019年底因北宜直鐵方案遭環評退案，交通部鐵道局以高鐵延伸宜蘭取代，預計行車時間只需要約17分鐘，高鐵站站址在前交通部長林佳龍任內，以「四城」、「宜蘭」、「縣政中心」與「羅東」4個地點進行評估，原屬意「宜蘭」站，今年（2021）8月19日新任交通部長王國材到宜蘭視察交通建設，位於礁溪鄉的「四城站」卻翻身成為最優方案。

交通部屬意四城站，推翻先前選宜蘭站的想法，引發地方熱議，王國材回應，選擇站址不是只有工程面，還有景觀、拆遷、農地、聯外交通等議題，四城、宜蘭等四站都有優缺點，宜蘭站方面，是因宜蘭高架、高鐵都爭取到後，在上述項目「打結」了，站體、軌道配置高達九層樓。但他強調，目前都尚未定案，會深入評估專業並傾聽地方民意後決定。

四站選址優缺點

交通部鐵道局最新的高鐵宜蘭站址評估出爐，將最可能選在「四城站」。 圖／取自交通部鐵道局內部資料

四城方案： 優點-路線最短、成本最低、新闢聯外道路容易。 缺點-運量最低，溪南民眾轉車時間較久，環評時程與區段徵收時程較不容易掌握。 宜蘭方案： 優點-因位在既有發展區，運量最高，車站周邊轉運接駁功能完善。 缺點-站體配合高鐵軌道配置月台往北移225公尺，三鐵共構車站高度約9層樓高，環評變數多，可能造成高架工期延誤超過40個月，另商業區有69棟建物，也會有拆遷困難的情況，既有聯外道路不易改善。 縣政中心方案： 優點-成本較高，周邊的土地價值高，特定區開發效益也高。 缺點-因路線高架共構達3公里，環評變數多且高架工程至少延誤28個月。 羅東方案： 優點-可規劃為共構車站、有完善的轉運接駁，有利台鐵營運調度與民眾轉乘。 缺點-因路線最長，成本最高，還有建物拆遷困難與聯外交通寬度不足問題。

專家怎麼說？

高鐵延伸宜蘭計畫，自南港車站往東延伸，預估核定後11年完工通車，據了解，根據專家評估比較4個候選站址的優缺點，建議「宜蘭站」為優先方案，原因是經濟效益最高、與台鐵共站轉乘方便，四城站及縣政中心站則列為替代方案。

不過，因高鐵站體過長影響尾軌興建規劃將新站北移225公尺，並預計拆遷69棟私宅，四城站因路線里程短且可開發約472公頃高鐵特定區，故將其列為備選方案。

綜合分析，宜蘭站及縣政中心站初步評估的優選項目較多，四城站因為興建路線距離短，建設成本及財務效益最具優勢，所以也被建議仍納入考量，而南港-四城經費約1650億，南港-宜蘭則是1760億，相差逾百億。

各界反應大

交通部原先屬意與宜蘭車站共構，但後續改建議為四城車站引起外界反彈，宜蘭縣政府建議將高鐵宜蘭站與縣政中心車站共站；立法院長游錫堃直指「四城站的缺點最多」，與羅東地方民代爭取設置在羅東車站；宜蘭民進黨團及宜蘭市長江聰淵建議依原本規劃將車站與宜蘭車站共構；民進黨立委陳歐珀也提出7大不適合設在四城站理由。

交通部8月19日時曾坦言，幾乎九成的人還是力挺宜蘭當做站址，已同意一個月內再去宜蘭召開說明會。

行政院長蘇貞昌則在8月27日的立法院院會中推翻交通部屬意四城站，強調設站地點仍在規畫，沒有優先方案，請交通部督導鐵道局，站點設置須兼顧專業與民意。