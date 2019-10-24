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冷眼集／高鐵延伸 民進黨的程序正義為選舉即拋？

2019-10-24 00:57聯合報 本報記者侯俐安

交通部接連將高鐵南延和東延，因程序正義問題，引發外界議論。 圖／聯合報系資料照片
交通部接連將高鐵南延和東延，因程序正義問題，引發外界議論。 圖／聯合報系資料照片
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總統大選前，短短四個月內，一條高鐵突然間一下子要南延屏東，一下子要東延宜蘭。但蔡政府面對國家重大交通部建設，竟是透過政策指示，跳過審查程序、忽視專業評估，一案接一案的「先射箭再畫靶」；甚至「視而不見」路線經過攸關六百萬人飲水的翡翠水庫集水區。

交通部上月底才剛通過高鐵南延屏東的可行性評估，決定從四個方案中選擇延伸到六塊厝的「左營案」，引發外界爭論。

左營案原本被交通部審查會認為財務效益不佳，交通部高鐵局還為此煞費苦心另外規畫新增高雄案和小港潮州案，沒想到就在審查會重審的前兩周，因行政院長蘇貞昌一句政策指示，沒有財務效益的左營案突然「起死回生」，當初將左營案打回票的交通部審查會，最後只能「聽命行事」通過左營案，自打嘴巴。

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這回換高鐵東延宜蘭案。交通部長林佳龍六月喊出高鐵延伸宜蘭後，鐵道局隨即火速在四個月內完成初步規畫。但依照程序，國家重大交通建設應先通過可行性評估，由專家學者針對工程技術、財務效益等評估，過關後經行政院核定，才會進入「進階版」的綜合規畫及環境影響評估，北宜高鐵卻直接搭上北宜直鐵便車，完全不顧重大交通建設的財務、工程面把關。

在野時高喊程序正義最大聲的民進黨，執政時面對連任挑戰，突然間就全都當作沒這一回事？

更爭議的是，北宜高鐵路線近似原本北宜直鐵，仍會通過翡翠水庫集水區。但北宜直鐵變高鐵，興建經費從六六八億增加至九九五億，量體、路線完全不同，若當初北宜直鐵環評都過不了，北宜高鐵能通過？還是蔡政府的環評委會員同樣也會自家人「聽命行事」？

從高鐵南延到北延，每逢外界質疑片段零散、缺乏國土規畫的政策支票時，交通部就會搬出「西高鐵、東快鐵」說帖，但究竟全盤國土規畫在哪裡？為了拚選票，毫不掩飾違背程序正義，大開「偷渡」惡例，惡果恐是全民埋單。

高鐵北宜直鐵翡翠水庫環評總統大選

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