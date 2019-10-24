交長：北宜高鐵環評 比直鐵更容易通過

交通部長林佳龍昨天表示，北宜高鐵可解決台北到花東一票難求的問題。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

交通部鐵道局初步完成北宜高鐵規畫，但外界質疑跳過可行性評估，台北市長柯文哲昨也說「不要選舉到了，丟一大堆計畫出來」。鐵道局表示，北宜高鐵與直鐵在同一路廊，只是彎道直一點或彎一點，地質等資料在當初北宜直鐵可行性評估都有，未來在綜合規畫時再補足局部路段地質資料及財務評估，「不會有問題。」

交通部長林佳龍表示，交通部規畫「西高鐵、東快鐵」，北宜高鐵可解決台北到花東一票難求的問題，也可紓解國五雪隧塞車。往北延伸北宜直鐵或高鐵，往南接屏東南迴鐵路電氣化，加上花東鐵路雙軌化，未來環島只要六小時，對國土規畫跟區域發展是關鍵一步，可打通南北任督二脈。

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林佳龍認為，北宜高鐵路廊有初步選擇，環評比原來要走的北宜直鐵更容易通過，行政程序總要加速，但各界意見也要聆聽並修改。宜蘭路廊在推動三鐵共站，台鐵、高鐵、花東快鐵，整體規畫有國土規畫基礎，如果工程技術可行，施工不是很複雜。

鐵道局說，過去北宜直鐵做可行性評估時，就是通過要在台北、宜蘭間做快速直接的鐵路，目前綜合規畫及環評相關報告都已送交通部，採高鐵運能、速度等效益更高，將啟動綜合規畫補足運量、財務評估；交通部若政策確定朝此方向走，就會將剩下的綜規細項完成再報院核定，將可加速行政程序。

至於環評，鐵道局表示，兩案優選路線方案均通過翡翠水庫集水區，但高鐵路線行經集水區範圍，較直鐵短。