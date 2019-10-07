立委鄭天財要東部高鐵 交部：已規劃快鐵

2019-10-07 16:35 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨立委鄭天財7日表示，既然交通部已拍板屏東案，對花東高鐵也該據理力爭。（photo by 國會頻道） 分享 facebook 「花東過往提出交通建設，都被財政單位以經濟效益、營運成本為由回絕，如今交通部已花鉅資讓高鐵延伸屏東，我以後不要再聽到上述2個理由。」平地原住民立委鄭天財7日說。交通部次長黃玉霖在財政委員會備詢時安撫說，政府已規劃宜花東快鐵；除了已完成可行性評估的屏東段，其餘路段，也將會啟動可行性評估。

財政標準應一致

據交通部最新報告，高鐵延伸左營案的財務評估總工程經費554億元，以30年營運期間評估，營運益本比約0.961，財務自償率約-2.1％。交通部坦言，「財務效益略顯不足」，但考慮此路段為到環島高快速鐵路網的必要連結，高鐵南延案不宜以個別路段效益來看，應從國土規劃、國家長期發展角度衡量。

鄭天財質詢劈頭表示，我們花東沒有要求高速公路，退而求其次要求快速公路，但都被財政單位以「經濟效益」與「營運成本」否決。既然交通部在高鐵南延已不再談這2因素了，「從今以後，東部高鐵、埔里至花蓮的高速公路、花東快速公路等花東建設，交通部、國發會、主計總處請不要再以同樣的理由回絕。」

適當時機推動東部高鐵

交通部次長黃玉霖回覆，第一、以雙軌電氣化提速的宜花東快鐵目前已在執行；第二、已規劃宜花東快鐵，將來在「環島高快速鐵路網」下，台北至花蓮80分、台北至台東140分、高雄至台東90分。至於，屏東至台東的高鐵推動進度，「會在適當的時機，啟動可行性評估。」

鄭天財抨擊，黃玉霖回應「適當的時機」，太籠統、是在泛政治化。此外，反對高鐵延伸屏東的立委賴士葆在前段質詢時也表示，既然不考慮經濟效益與賺不賺錢，站在公平的角度來看，花東也應該要蓋高鐵，高鐵乾脆繞著台灣跑才公平。

花東應比照屏東案

「希望花東也能盡快有高鐵，交通部應該要據理力爭，比照南延屏東說服國發與主計總處。」鄭天財進一步質詢說：「以現在的工程技術，要達成環島高鐵根本不是問題，而且能兼顧環保。」鄭天財說，蘇花公路遇到小雨就會坍方，但以北迴鐵路為例，再大的颱風來都不曾坍方，所以鐵路可兼顧環保。

此外，鄭天財也要求加速蘇花改第二期的施工進度，黃玉霖表示，目前因3個路段有安全疑慮、氣候不佳須封路，已完成「蘇花公路安全提升計畫」可行性評估，近日會報請行政院核定。黃玉霖也提到，南迴鐵路確定今年可通車。

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