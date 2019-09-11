高鐵延屏東 學者估日運量僅增1千人

2019-09-11 14:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 董俞佳 ／台北報導



高鐵南延屏東，交通部鐵道局評估竟沒屏東站新增運量，只估算整體運量為每日4000到4500人。圖為目前運量最低的高鐵彰化站，每日約為1854人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鐵道局版本 22年後運量4千人

行政院宣布高鐵南延屏東，不過，交通部鐵道局的運量評估分析中，竟然沒有屏東站新增的運量，只有整體的運量為每日4000到4500人。學者根據鐵道局總體評估，預估預計22年後的民國130年屏東新增的運量每天只有1000到1100人。

根據高鐵各站運量統計，運量最高的台北，去年每日有4萬1648人、第二的台中站每日有3萬294人、第三的左營2萬4977人，至於新站雲林3523人、苗栗2331人，彰化站每日為1854人是運量最低的站。

根據鐵道局評估，預計22年後的民國130年，屏東站每日平均運量為4000到4500人，不過，這個運量是加上左營移轉到屏東站的運量，並沒有屏東站建置好後的新增評估運量。鐵道局表示，因為新增運量計算不容易，因此還未評估。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，蓋了一個高鐵站，到底會新增多少運量，這個評估是非常重要的，過去也都有，因為這樣才會知道蓋了這個站會有多少人因此獲得利益，以及高鐵整體會帶進多少收益，如果只是移轉的運量，對高鐵整體的營運來說沒有意義。

張勝雄表示，如果沒有估計新增的運量，如何知道會增加多少人搭乘？這個不是幾百元的事情，而是幾百億的工程。從鐵道局的整體評估中可以看出，未來（民國130年）高鐵屏東站新增的運量約只有每日1000人次左右。

鐵道局表示，彰化現在的運量比較低的原因是彰化高鐵站建置在彰南，彰北的民眾因此會到台中站搭乘，所以雖然彰化縣的人口也不少，可是新烏日跟彰化很近，導致分離效果。

鐵道局表示，屏東應不太一樣，因為屏東週邊沒有其他高鐵站，所以只能到屏東搭乘，不會跟彰化一樣有分離效果。但是，也不排除屏東跟高雄的依存度很高，這點確實沒錯，鐵路跟公路畢竟不一樣。