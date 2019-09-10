高鐵南延 法人：得先解決四大難題

台灣高鐵。本報資料照片 分享 facebook 行政院院長蘇貞昌拍板台灣高鐵將南延屏東，從高鐵（2633）今（10）日股價、輿論風向來分析，短線看壞的人多於看好。分析師指出，高鐵南延屏東，還要面臨四個難題，一、錢從哪裡來？二、路線如何規劃？三、土地怎麼徵收？四、找誰來營運？這四個問題，就是四大難言之隱。

首先，土建、土地徵收都要錢。分析師表示，高鐵一開始成立時，原本是政府要出錢蓋，但後來改為BOT案，即Build–operate–transfer，由民間參與興建、營運，在一定年限後移轉給政府經營。當年之所以改BOT案，關鍵就是政府沒錢。（經濟快評／高鐵南延案 又是政府挖錢坑全民扛）

要說屏東段高鐵的錢從哪來，一般人的認定是「當然是高鐵出錢」，但事實並非如此。高鐵是上市公司，重大議案須經董事會決議，遑論現在高鐵南延僅是「討論階段」，雖說高鐵大股東是交通部，高鐵仍有其他民股董事、股東，更遑論還有8萬名小股民，他們的權益。

若要高鐵自己出錢，除了須克服前述的「技術性」問題外，統計至今年上半年，高鐵現帳上現金僅有15.3億元，須辦現金增資或向銀行聯貸，加上未來營運的不確定性，必然衝擊投資人的信心。今日高鐵的股價重挫2.64%，收36.9元，下跌1元，交易量放大至1.38萬張，即是市場對此案的回應。

高鐵南延四方案。圖／交通部提供 分享 facebook

其次，路線規劃方面，行政院今天召開說明會，僅拋出四大案。這個四個路線，這四個案子都牽扯到「預算」的問題，燕巢案要756億元，左營案約554億元，高雄案約1,217億元，小港潮州案約1,500億元，這些錢若都要高鐵自己吞，股東或許會第一個反對。

第三，這四個案子除了預算外，各有技術問題需要克服，其中，土地的徵收就是最關鍵的問題，而且可能是最難克服的障礙，該怎麼徵收、花多少錢，除了技術還要智慧。

第四、或許一般人認為，高鐵屏東段當然是台灣高鐵來營運，但以國外為例，譬如日本、歐洲各國的高速鐵路，每一個區段或許營運的公司都不同。換言之，若高鐵不做，政府勢必要找「願意做的人來營運」，而這麼大的工程依法要公開招標，誰會願意標也都是未知數。

高鐵屏東段上看千億元的投資額，要高鐵硬吃下去「不太可能」，那麼又勢必回到第一個問題，錢從哪裡來，政府須從其他地方「開源」。開票容易，但要當好家可不簡單，未來還要看蘇揆的智慧。