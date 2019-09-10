經濟快評／高鐵南延案 又是政府挖錢坑全民扛

高鐵。 報系資料照 分享 facebook 行政院長蘇貞昌公開宣布高鐵要南延屏東的「大利多」，財政部指財源籌措可以考慮由高鐵基金舉債，但別以為借個五、六百億元蓋完高鐵南延段事情就解決了，政府恐怕未深思熟慮一件事，高鐵南延不具自償性，每天營運、養護的龐大資金問題，南延案無異是挖一個超級大錢坑，且將永遠債留子孫，全民一起苦吞。

蘇揆信誓旦旦說，高鐵南延案不是為了選舉，這樣說是小看了蔡總統、小看了他。但猶記得交通部在評估階段時，曾直言南延段營運30年還是虧損，而且軌道建設興建完成後，就算沒有人搭，每天還是要發車，每天依然要維護鐵道及相關設施，這養護的鉅額成本，倘若真的蓋下去，全民得扛下這筆帳。

何況政府多年來已投下巨資，投入改善高雄到屏東的台鐵路線與設施，現在卻捨棄既有鐵軌投資於不顧，要額外再掏一筆巨資興建高鐵，既是資源的浪費，更是為台灣高鐵公司挖下一個深不見底的大錢坑。

高鐵南延四方案。圖／交通部提供 分享 facebook

掌管全台財務的財政部長蘇建榮說，高鐵本身有高鐵基金，建設經費可以先動用這塊，若不足，高鐵還可以舉債，鐵路建設具有自償性，舉借的也是自償性債務，在高鐵近年有賺錢、營運良好狀態下，應該不用擔心。

但高鐵建設基金的資金來源本身就是舉債，當年就是用來徵收土地、興建高鐵聯外道路用，高鐵通車後，鐵道局將手中持有的高鐵站區土地公開標售，或是招商開發取得開發權利金和土地租金，藉以償還巨額的債務，現在高鐵建設基金仍在負債狀態，政府難道要由高鐵建設基金再舉債？那麼，南延段興建完成後，屏東有土地可以標售或招商開發嗎？否則基金如何自償？

再者，台灣高鐵公司雖然公股占絕對多數的國營公司，但同時也是一家上市公司，即使要高鐵公司參與南延段建設，也要依程序與政府洽談新的合約，就算台灣高鐵公司要舉債參加興建，還得經董事會討論通過、並於股東大會上提報，政府要畫任何大餅前，似乎要更慎思深層的問題。