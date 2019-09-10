花東更需要高鐵？ 再引發網友討論國道6號東延花蓮話題

2019-09-10 20:49 聯合新聞網 綜合報導



有網友認為與其將高鐵南延其實花東才更需要，因為花東是台灣觀光的最大特色。記者楊文琪／攝影 分享 facebook

行政院院長蘇貞昌今（10）日宣布高鐵將南延至屏東，消息曝光後馬上引發熱烈討論。就有網友在PTT上PO文表示，與其將高鐵南延，為何不先選擇東延呢？認為比起屏東，台東和花蓮才更需要高鐵，因為那才是台灣的最大特色，此PO文一出，立刻引起熱議。

網友以「台東花蓮其實比較需要高鐵吧」為題，認為那邊才是台灣觀光的最大特色，不僅有清水斷崖還有各種令外國人讚嘆的海景，就連日本人都還特地來台灣欣賞，但從來都沒聽過有外國人要特別去墾丁，因此原PO認為其實台東和花蓮才更需要高鐵，更直言「難道他們的票不重要？」

雖然有少部分的網友認同原PO的說法，但有網友覺得「高速公路先蓋再說」，即韓國瑜曾拋出國道六號延伸至花蓮的政策，「覺得國道6號連接埔里-花蓮一定行」、「國道六號技術上OK」，但有網友不認同，指出國道六號東延無法蓋的關鍵是「技術上不行」，認為能高山隧道很難蓋起來，若真的要東延也會降到快速道路，甚至是省道等級才蓋得起來，對生態倒是不會有什麼影響，蓋架空道路或隧道反而還比一般道路環保。

不少網友也認為高鐵、高速公路不要東延比較好，「東部就是難去才能保有一絲淨土，交通一旦發達就毀了，所以不支持」、「還不用蓋高鐵，光蓋高速公路花蓮房價就高的嚇人了，觀光餐飲的平均薪資最低，物價也相對較高，所以對當地居民根本沒好處」。