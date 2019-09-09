親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

南延案打腫臉充胖子…屏東人要1小時1班的高鐵嗎？

2019-09-09 23:54聯合報 記者吳姿賢翁禎霞／連線報導

高鐵延伸屏東選前又被拋出，但不管是哪一案，財務效益都不高，有學者認為延伸案根本不...
高鐵延伸屏東選前又被拋出，但不管是哪一案，財務效益都不高，有學者認為延伸案根本不該蓋。圖為左營站軌道終點。 圖／聯合報系資料照片
分享
行政院再拋高鐵南延屏東，但關鍵在不管是哪一案，鐵道學者多認為不可行，甚至指經濟效益不足，無法回收建設成本，硬蓋只是「打腫臉充胖子」；另未來高鐵到屏東一小時頂多一班車，「這是屏東人要的嗎？屏東人要選擇一小時一班的高鐵直達車，還是一小時六班的台鐵再轉乘到屏東？」

「爭取高鐵到屏東聯盟」昨晚發聲明指出，民進黨政府此舉是政治決定，將會讓屏東發展禍患無窮、禍延子孫，根本達不到所謂交通帶動屏東經濟投資的預期效益。

聲明中指出，若高鐵延伸由左營站直接到屏東，根本忽視高屏區域聯合發展，將不利高屏區域更進一步整合交通，延伸路線應該經由高雄市區再到屏東，才是最合理的高屏聯合治理與區域發展。

聯盟指出，高鐵延伸屏東，不只人流也要考慮車流問題，請問六塊厝高鐵設站周邊有足夠停車位嗎？六塊厝腹地真的能夠發展成為有前瞻性的屏東產業園區嗎？那都是癡人說夢話而已。屏中地區過去是台糖土地，才是真正未來屏東最有潛力的發展地區。

聯盟質疑，若高鐵延伸屏東選擇從左營延伸六塊厝，各種資料已說明，這將只是支線車站，並非始發車的主站，而且未來恐將一小時一班車次，這種花大錢搞效益極低的建設，形同讓斥資巨額的蚊子館債留子孫。

曾任高鐵南延審查委員的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄就說，軌道延伸計畫是否可行，最重要是檢驗未來收益能否攤平建設成本，過去最先被評估的燕巢、左營兩案，曾因財務及經濟效益過低被打回票，新提出的高雄及小港潮州案成本更高，「顯然更不可行」。

也就是說，不管挑哪一案，關鍵在源頭的高鐵延伸根本不該蓋。張勝雄說，並非不支持屏東有好的交通建設，但公共政策要綜合考量，「有多少能量做多少錢的事，國家財政無法負荷，就別打腫臉充胖子」。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭也說，過去台灣鐵道網界定一小時可到稱為「一日生活圈」，現在屏東搭台鐵去高雄，一小時內一定可到。屏東已達成「基本民行」，若要再做更高階服務，須探討可得到多少效益，「不是人家有我就要有」。

有不願具名的鐵道專家甚至說，當年屏東機場的錯誤決策殷鑑不遠，去年前瞻計畫也沒辦法讓執政黨保住縣市選情，為何財務效益低的投資還要一而再、再而三政策買票？

張勝雄說，當初審議評估即使高鐵延伸屏東，一小時最多一班車，並不是所有到高雄的車都會再往屏東走，否則對營運虧損會更大，但「這是屏東人要的嗎？」

高鐵鐵道台鐵蚊子館公共政策機場

相關新聞

蘇揆今宣布高鐵南延屏東 左營案可能起死回生

2019-09-10 00:03

高鐵南延案 高市府盼深入高雄「別卡韓考量」

2019-09-10 00:18

新聞眼／選前浮出「政策高鐵」銀彈助選？

2019-09-10 00:12

四案中出線？左營案財務效益仍無解

2019-09-10 00:02

高鐵南延屏東 張善政：韓國瑜也會有相關具體政見

2019-09-09 22:37

4路線待評選 林佳龍：高鐵延伸到屏東一定要做

2019-09-09 22:16

高鐵南延傳將拍板六塊厝站 遭批「政治決定會禍延子孫」

2019-09-09 21:28

高鐵南延？學者：一小時只有一班車屏東人要嗎

2019-09-09 20:54

高鐵南延成真？ 從蔡英文、賴清德到蘇貞昌都曾這麼說

2019-09-09 20:44

政院釋利多高鐵南延 蔣月惠：開票就知道民眾要不要

2019-09-09 20:11

政院將宣布高鐵南延？ 國發會：還沒審查

2019-09-09 19:42

蘇揆明宣布高鐵南延 民進黨內支持「左營案」

2019-09-09 19:14

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31

高鐵要來了？蘇貞昌突通知明要南下宣布重大交通建設

2019-09-09 17:37
看更多

熱門文章

影／韓國瑜造勢後變「網格草皮」 侯友宜：該求償就求償

2019-09-09 08:53

帶頭打斷馬英九演講的人是誰？蔡正元：友人的妻子

2019-09-09 11:39

韓國瑜民調落後蔡郭 韓陣營分析有這4個原因

2019-09-09 17:20

韓國瑜造勢過後 水漾公園垃圾成堆、草皮變格狀

2019-09-09 08:52

高鐵要來了？蘇貞昌突通知明要南下宣布重大交通建設

2019-09-09 17:37

蘇揆明宣布高鐵南延 民進黨內支持「左營案」

2019-09-09 19:14

韓國瑜為流程疏失道歉 馬英九：確實錯愕 不會放心上

2019-09-09 13:12

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

2019-09-09 13:55

吳佩蓉指韓國瑜住總統套房 孫大千：用打韓增選票？

2019-09-09 13:04

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31

傳郭台銘中秋節將發退黨聲明 郭辦回應了

2019-09-09 14:50

35萬人現身相挺 孫大千：韓國瑜支持度將觸底反彈

2019-09-09 12:57

造勢前小動作！韓國瑜拜這廟 透露的訊息比你想得多

2019-09-09 08:00

高鐵南延傳將拍板六塊厝站 遭批「政治決定會禍延子孫」

2019-09-09 21:28

韓國瑜造勢大得分 現場觀察有隱憂

2019-09-09 17:03

馬傷心、韓傷選情 黃暐瀚：韓粉要不要韓國瑜贏？

2019-09-09 15:19

民進黨汐止立委 傳徵召「太陽花女戰神」賴品妤

2019-09-09 17:22

韓國瑜說「他奶奶的」 王世堅：韓國瑜真的回神了

2019-09-09 16:07

韓國瑜昨晚致電感謝 馬英九未接電話

2019-09-09 11:31

馬英九被噓下台 唐湘龍：韓粉沒禮貌成韓國瑜致命傷

2019-09-09 12:44

林俊憲：一場造勢惹火三種人 厲害了韓國瑜！

2019-09-09 11:33

韓國瑜嗆「他奶奶的」 林濁水酸：黑韓產業鏈上的好員工

2019-09-09 08:28

馬英九遭韓粉噓下台 柯文哲：有點目瞪口呆

2019-09-09 11:23

【重磅快評】這一小時真要命 韓國瑜大進場後的下一題

2019-09-09 17:53

高鐵南延？學者：一小時只有一班車屏東人要嗎

2019-09-09 20:54

馬英九出席韓國瑜造勢遭請下台 馬辦：十分遺憾

2019-09-09 10:40

郭台銘得票有罩門？蔡正元：經濟選民不會造勢拉票

2019-09-09 16:24

六縣市過半選民不支持蔡英文連任 失業率、低薪問題是主因

2019-09-09 15:59

致詞被打斷是羞辱？他告訴馬家軍：這些人才是羞辱馬英九！

2019-09-09 14:41

列民進黨3大假消息 羅智強：請警方以陳菊標準查辦

2019-09-09 15:01

董念台：韓國瑜造勢大會分明就像開幫會

2019-09-09 09:11

上台演講錯了嗎？ 陳水扁嗆：來抓啊！別逼我選總統

2019-09-09 18:58

馬英九致詞被噓 韓國瑜選辦對「流程延宕」 致歉

2019-09-09 12:02

郭台銘是否參選2020？柯文哲：台灣歷史上最關鍵8天

2019-09-09 11:42

馬英九講太久太無聊被請下台？徐巧芯：一字一句都幫韓

2019-09-09 11:24

馬英九致詞被打斷 韓國瑜：早上有去電致歉

2019-09-09 15:52

馬英九不是第一個被噓 王金平：可理解他的心情

2019-09-09 15:01

【即時短評】韓國瑜是「整合不利」或「選擇隊形」？

2019-09-09 14:30

幫郭台銘衝連署？柯營：準備好了 就等柯文哲一聲令下

2019-09-09 12:21

高鐵南延成真？ 從蔡英文、賴清德到蘇貞昌都曾這麼說

2019-09-09 20:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top