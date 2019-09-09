南延案打腫臉充胖子…屏東人要1小時1班的高鐵嗎？

高鐵延伸屏東選前又被拋出，但不管是哪一案，財務效益都不高，有學者認為延伸案根本不該蓋。圖為左營站軌道終點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院再拋高鐵南延屏東，但關鍵在不管是哪一案，鐵道學者多認為不可行，甚至指經濟效益不足，無法回收建設成本，硬蓋只是「打腫臉充胖子」；另未來高鐵到屏東一小時頂多一班車，「這是屏東人要的嗎？屏東人要選擇一小時一班的高鐵直達車，還是一小時六班的台鐵再轉乘到屏東？」

「爭取高鐵到屏東聯盟」昨晚發聲明指出，民進黨政府此舉是政治決定，將會讓屏東發展禍患無窮、禍延子孫，根本達不到所謂交通帶動屏東經濟投資的預期效益。

聲明中指出，若高鐵延伸由左營站直接到屏東，根本忽視高屏區域聯合發展，將不利高屏區域更進一步整合交通，延伸路線應該經由高雄市區再到屏東，才是最合理的高屏聯合治理與區域發展。

聯盟指出，高鐵延伸屏東，不只人流也要考慮車流問題，請問六塊厝高鐵設站周邊有足夠停車位嗎？六塊厝腹地真的能夠發展成為有前瞻性的屏東產業園區嗎？那都是癡人說夢話而已。屏中地區過去是台糖土地，才是真正未來屏東最有潛力的發展地區。

聯盟質疑，若高鐵延伸屏東選擇從左營延伸六塊厝，各種資料已說明，這將只是支線車站，並非始發車的主站，而且未來恐將一小時一班車次，這種花大錢搞效益極低的建設，形同讓斥資巨額的蚊子館債留子孫。

曾任高鐵南延審查委員的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄就說，軌道延伸計畫是否可行，最重要是檢驗未來收益能否攤平建設成本，過去最先被評估的燕巢、左營兩案，曾因財務及經濟效益過低被打回票，新提出的高雄及小港潮州案成本更高，「顯然更不可行」。

也就是說，不管挑哪一案，關鍵在源頭的高鐵延伸根本不該蓋。張勝雄說，並非不支持屏東有好的交通建設，但公共政策要綜合考量，「有多少能量做多少錢的事，國家財政無法負荷，就別打腫臉充胖子」。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭也說，過去台灣鐵道網界定一小時可到稱為「一日生活圈」，現在屏東搭台鐵去高雄，一小時內一定可到。屏東已達成「基本民行」，若要再做更高階服務，須探討可得到多少效益，「不是人家有我就要有」。

有不願具名的鐵道專家甚至說，當年屏東機場的錯誤決策殷鑑不遠，去年前瞻計畫也沒辦法讓執政黨保住縣市選情，為何財務效益低的投資還要一而再、再而三政策買票？

張勝雄說，當初審議評估即使高鐵延伸屏東，一小時最多一班車，並不是所有到高雄的車都會再往屏東走，否則對營運虧損會更大，但「這是屏東人要的嗎？」