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其人其事／李猶龍統御較強勢 上任後科長全異動

2019-09-05 23:40聯合報 記者郭政芬王駿杰／新竹縣報導

新竹縣文化局長李猶龍赴調查站說明，結束後搭車離開。記者王駿杰／攝影
新竹縣文化局長李猶龍赴調查站說明，結束後搭車離開。記者王駿杰／攝影
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新竹縣文化局長李猶龍領導統御風格較為強勢，府內外評語兩極，上任至今幾個月，基層同仁跟他普遍仍處於磨合期；李期望改革竹縣文化界，因此也得罪相關人士。

李猶龍曾任新聞主播及製作人、配音員，媒體歷練豐富，受國民黨高層賞識，接任中央廣播電台總台長。馬英九總統卸任後，李轉到連勝文競選團隊負責媒體文宣，連敗選後，李沉潛一陣子，去年獲推薦接任新竹縣文化局長，兼任新聞發言人。

李猶龍熟悉媒體，地方原以為他長袖善舞，能圓滑經營地方關係，但軍人出身的李行事作風較為強硬，上任後積極整頓局內空間、基金會，將科長全數異動，跌破眾人眼鏡。

日前有縣府人員向媒體爆料，質疑李猶龍擔任標案評委時違反「公職人員利益衝突迴避法」；縣府內部透露，當天標案評委共七人，李未出席，明顯迴避此案。縣府政風處昨澄清，二○一九年竹縣城市行銷電視廣告託播案採購機關為新竹縣政府，李就該案並無最後決定權，尚無違法。

李猶龍不會講客語，曾被地方批不接地氣，也曾被議員質詢不懂文化局業務，但他積極溝通；未料，新竹縣府本周二的主管會議，縣長楊文科指示新聞科業務即日起從文化局分出來，直接隸屬於縣長室。

楊文科雖回應將新聞業務移轉到縣長室，是希望可以把事情做得更好，但這次爆出李疑利用職務之便將公務車開回家，成為壓垮他在縣府的最後一根稻草。

李猶龍
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