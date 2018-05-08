冷眼集／大法官們 別把自己做小了

2018-05-08 13:59 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 何祥裕



日前立委針對前瞻條例聲請釋憲，遭大法官會議駁回，理由以立委高金素梅未參與表決屬「未行使職權立委」，因此不能納入連署人數，再以連署人數不足為由駁回，但根據司法院大法官審理案件法，並未針對連署人的政治立場、議事活動作出限制，大法官會議用這種「幼稚園」程度的手法，駁回釋憲聲請，未免把大法官給做小了。

司法院大法官審理案件法第五條第三項規定「依立法委員現有總額三分之一以上之聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者。」換句話說，這項規定只訂出最低標，只要三分之一以上立委連署聲請即可，並不過問這些立委的議事活動，當然包括有無投票等。

根據民國83年大法官第342號釋憲案解釋文，「法律案經立法院移送總統公布者，曾否踐行其議事應遵循之程序，除明顯牴觸憲法者外，乃其內部事項，屬於議會依自律原則應自行認定之範圍，並非釋憲機關審查之對象。」該文明確宣示，議事活動屬於內部事項，並非釋憲機關審查的對象。

但現在，大法官會議卻將立法委員議事活動，納入是否符合連署資格，明顯已經抵觸上述解釋文，過去司法院長許宗力擔任大法官時，曾在協同意見書上表達，「歷來大法官審查立委聲請釋憲的適法性，只論人數是否足夠，不過問連署者在立法時表決的贊成與反對」；如今卻昨是今非，豈不怪哉！

法律若是國家最後一道防線，釋憲則為這道防線出現缺口的唯一救濟管道，過去美國黑人爭取平權，若要論人數來拚輸贏，恐怕現在黑人都還不能與白人一起搭公車；大法官釋憲要看的是適用憲法發生疑義、法律或命令有無牴觸憲法、人民、團體等是否遭受不法侵害等，現在卻以拙劣的技術性問題駁回釋憲，實難杜悠悠之口。