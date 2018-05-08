不受理前瞻釋憲 大法官自打臉

2018-05-08 13:59 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程平 ／台北報導



國民黨團日前舉行「創惡例！不受理前瞻釋憲 大法官遭政治收編？」記者會，抗議大法官會議態度前後不一。 圖／國民黨團提供 分享 facebook

在野38席立委針對前瞻計畫及其預算提出釋憲，卻被大法官會議以聲請人高金素梅未參與表決，剔除後不符聲請釋憲資格，及部分聲請立委，在表決議案時改投支持，不得再以「少數立委」的地位聲請解釋為由，決議不受理此案。大法官會議針對連署人的政治立場、議事活動作出限制，引起各界嘩然與質疑。

另外，大法官議決釋字第633及601號解釋，不論民進黨立委是否全數退席未參與議案表決，或是全數綠委從投反對票變成重付表決時的贊成票，均可以聲請釋憲，大法官會議態度截然不同。

大法官會議認為，聲請人之一的高金素梅未參與表決，剔除後不符立法委員現有總額1/3以上(38人)之聲請要件。

不過根據立法院第6屆第3會期第8次會議議事錄，國親立委聯手提出「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例部分條文修正草案」，當時執政的民進黨立院黨團為表達反對立場退席未參與表決，全案在無人反對的請況下依照國親提案通過。最後民進黨提出釋憲聲請，大法官會議不但受理，還做成了第633號解釋，認為真調會條例部分條文違憲。

此外，大法官會議也認為，原或曾持反對立場之立法委員，如於最後表決議案時，改投票支持議案之通過，而成為多數，自不得再以少數立法委員之地位聲請解釋，否則亦有違上述少數保護之立法意旨。而在前瞻預算二讀時，投反對票的立委不足1/3；前瞻條例部分，不論是二讀或三讀的表決結果，反對票都不到38票，均不符合釋憲聲請要件。

只是在立法院公報中第94期第7期(上)中有明確記載，當時國親立委提案刪除司法院長、副院長、秘書及大法官的司法人員專業加給，民進黨立委在第一次表決中全數反對，但為了保留復議機會，在重付表決時又改投贊成，反對者僅剩11人，反對票的立委不足1/3。最後民進黨立委聯合提出釋憲，大法官也受理此案，並做成第601號解釋，認為除有懲戒事由外，各憲法機關不得刪減法官俸給。