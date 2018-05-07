藍揚言 原班人馬再聲請釋憲

2018-05-07 23:43 聯合報 記者鄭媁／台北報導



立委高金素梅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國、親黨團針對前瞻基礎建設特別條例與預算提出釋憲案，但是大法官以「連署的立委高金素梅，在前瞻預算二讀時未出席投票」不受理。國民黨團揚言，將再度以原班人馬聲請釋憲，並著手修法、降低立委釋憲門檻。

高金素梅昨天則說，多數大法官秉持執政者的意志，任意玩弄憲法，大法官會議已成為獨裁者腳下的附庸。

高金：不出席立院投票 是最積極表現

高金素梅強調，她反對以特別預算方式編列前瞻計畫的經費，此種方式編列預算有違憲之嫌；既然已認為屬違憲編列預算，自無參與前瞻預算表決的道理。

高金素梅指出，她不出席立院投票，是認定前瞻違憲的最積極態度表現，大法官會議卻認為她不夠積極，因而駁回釋憲聲請案，大法官的主觀認知無限擴大。

高金素梅批評，前瞻計畫是「民主與獨裁的界限」。

國民黨團書記長李彥秀說，大法官理由提到「一事不二議」的議事程序，有違反民主原則所蘊涵尊重少數的瑕疵；但大法官卻不給在野黨討論的機會，讓司法解釋權限限縮，立法權不斷擴張，以致憲法體制失衡。

根據國民黨團規畫，未來除了繼續杯葛前瞻基礎建設接下來的預算編列之外，也將提案修改釋憲門檻，希望將立委提出釋憲門檻，從原本人數的三分之一降到四分之一。