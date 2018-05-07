親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
九合一選戰焦點
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

北京清華經費高達1200億元！ 比台大多逾七倍

藍揚言 原班人馬再聲請釋憲

2018-05-07 23:43聯合報 記者鄭媁／台北報導

立委高金素梅。 圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅。 圖／聯合報系資料照片
分享

國、親黨團針對前瞻基礎建設特別條例與預算提出釋憲案，但是大法官以「連署的立委高金素梅，在前瞻預算二讀時未出席投票」不受理。國民黨團揚言，將再度以原班人馬聲請釋憲，並著手修法、降低立委釋憲門檻。

高金素梅昨天則說，多數大法官秉持執政者的意志，任意玩弄憲法，大法官會議已成為獨裁者腳下的附庸。

高金：不出席立院投票 是最積極表現

高金素梅強調，她反對以特別預算方式編列前瞻計畫的經費，此種方式編列預算有違憲之嫌；既然已認為屬違憲編列預算，自無參與前瞻預算表決的道理。

高金素梅指出，她不出席立院投票，是認定前瞻違憲的最積極態度表現，大法官會議卻認為她不夠積極，因而駁回釋憲聲請案，大法官的主觀認知無限擴大。

高金素梅批評，前瞻計畫是「民主與獨裁的界限」。

國民黨團書記長李彥秀說，大法官理由提到「一事不二議」的議事程序，有違反民主原則所蘊涵尊重少數的瑕疵；但大法官卻不給在野黨討論的機會，讓司法解釋權限限縮，立法權不斷擴張，以致憲法體制失衡。

根據國民黨團規畫，未來除了繼續杯葛前瞻基礎建設接下來的預算編列之外，也將提案修改釋憲門檻，希望將立委提出釋憲門檻，從原本人數的三分之一降到四分之一。

大法官釋憲高金素梅
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

大法官拒前瞻釋憲 朝野激戰

2018-05-07 23:41

技術性卡釋憲 許毓仁：以後在野黨哭救無門了！

2018-05-07 13:04

前瞻釋憲遭卡 藍委斥大法官「顏色隨政黨變來變去」

2018-05-07 10:32

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top