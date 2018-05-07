技術性卡釋憲 許毓仁：以後在野黨哭救無門了！

2018-05-07 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



大法官以高金素梅沒有參與表決「未行使職權」，不得計入釋憲聲請人數為由，決議不受理藍委聲請的前瞻基礎建設特別條例與特別預算案違憲聲請。立院上午召開司法及法制委員會，藍、綠立委看法迥異，列席的司法院秘書長呂太郎屢被問及看法，他表示無權建議大法官怎麼做。國民黨立委鄭天財譏諷大法官竟不知「退席抗議」是強度更強的抗議，民進黨總召柯建銘反批「國民黨不認帳的全都說違憲」。

國民黨立委許毓仁表示，一個國家憲政的高度，大法官是最高指標，而4日大法官決議不受理這樣的指標，與憲法保障少數的精神是相違背的。許認為，立委在議案未表態投票，不代表贊成或反對，聲請釋憲若以此不受理，非常不妥，用技術性卡關駁回釋憲，「以後在野黨哭救無門了！」，因正義無處伸張。

許認為，釋字603號解釋說明三分之一以上的委員可以聲請釋憲，當時的大法官許宗力、曾有田還提協同意見書，但今天許做的決定是「法律服務政治」的表現。

呂太郎則表示，當年立委陳水扁提案修法，就是想要保障少數意見，而決議不受理是合議結果，大法官們非常獨立。呂也澄清，許宗力在釋字603號協同意見書有特別提到「必須在表決時在場反對」，在釋字632號也主張相同見解。

鄭天財則質疑「反對與棄權、退席抗議」哪種抗議力道強？一般人都知道是退席抗議強度才更強，但大法官卻不知民間疾苦，「這哪需要高的學問？」，認為大法官這樣的處理根本就不了解立院。

孔文吉要求擔任幕僚的呂太郎應把意見反映給同時是大法官的司法院院長許宗力。孔說，8千8百多億的前瞻預算是立委打架最多的案子，民進黨一意三讀通過，這其中預算多重複編列，也被抨擊為是綁樁預算，雖然許宗力稱自己見解一致，但他覺得「見解一致但立場不一致欸！」，當初為保障小黨釋憲而寬鬆認定，今卻從嚴。

李彥秀則質疑，執政黨與在野黨都曾一起聲請釋憲，過去到底怎麼決議的，今與過去的模式一致嗎？現在聲請釋憲，不只是算人數，還要回到表決意象，司法院在限縮立委的行為，應該對外交代清楚。

但民進黨立委柯建銘則說，政權移轉後，國民黨淪為少數，國民黨不認帳的全都說違憲，包括前瞻、年金改革、不當黨產條例等，凡此種種，透過民主投票的結果都被說是違憲。柯說，委員會審查時，國民黨潑水、敲鑼打鼓，再怎麼演都是這幾齣，國民黨提出1萬多個議案想癱瘓國會。他指出，大法官不受理藍委聲請釋憲，是因程序有問題，這決議穩定了國家，否則若違反少數尊重多數，立院將無法運轉。