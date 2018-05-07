前瞻釋憲遭卡 藍委斥大法官「顏色隨政黨變來變去」

2018-05-07 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



大法官上周五決議不受理藍委聲請的前瞻條文與預算案違憲聲請，引發軒然大波，立法院上午召開司法及法制委員會，預計討論中央政府總預算關於司法院主管預算凍結項目、消費者債務清理條例部分條文修正草案與司法院大法官審理案件法修正草案。而頭號發言的吳志揚就對不受理釋憲砲聲隆隆，林德福更批評大法官「政治操作」。

立委吳志揚詢問，主張陪審團的團體5月3日拜訪許宗力，院長卻態度輕佻地說「國民法官讓我很exciting」，令人難以置信。而立委聲請釋憲，卻被以未達1/3門檻而遭不受理，他懷疑許與之前的大法官603、632號見解「言詞不一致」。吳說，不出席、退席比出席案反對票還要堅定，這是立法的實務，包括民進黨、時代力量都曾對議案以退席方式表達強烈抗議，但大法官們卻「完全沒接地氣」，大法官顏色隨政黨變來變去。

立委林德福說，司法院稱不受理的理由字斟句酌，難道字斟句酌就不會有錯誤？如果大法官有認知錯誤，大法官會不會再受理？高金素梅當天是請假，卻被大法官以「技術問題」剔除掉聲請權利。林說，如果立委躺在病床上，這時候她仍不能聲請釋憲嗎？迴避表決也是立委行使職權的「積極行為」，但司法院有去調查過高金素梅的狀況嗎？

林說，這個不受理案，等於剝奪所有在野黨的聲請釋憲空間，但大法官卻沒明察秋毫而直接駁回，他不希望有「恐龍大法官」存在。

呂太郎，大法官若覺得有必要，會開言詞辯論，這部分屬大法官的職權。呂也表示，許宗力昨天也以個人身分澄清，許說明在釋字603號、632號解釋所提出的協同意見以來所持一貫見解，與本件大法官決議的見解並無不同。

林德福說，搞了7個月，卻是和「卡管案」異曲同工，技術幕僚應該讓大法官知道現在的社會氛圍，大法官有錯就應認錯，而且還必須有除錯的機制。