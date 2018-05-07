釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前瞻釋憲被駁回，無黨團結聯盟立委高金素梅今天表示，大法官會議駁回釋憲案，理由是她沒有積極參與立法院院會表決，她認為大法官的主觀認知已經無限擴大，多數大法官果然沒有辜負蔡英文總統的提名任命，任意玩弄憲法。

立法院去年通過前瞻基礎建設特別條例與特別預算案，在野立委認為違憲，國民黨、親民黨立院黨團及無黨團結聯盟等38位立委連署，聲請釋憲與急速（暫時）處分。大法官會議破天荒首創逐一清點聲請立委有無出席表決方式，以聲請人之一的高金素梅未參與表決，剔除後不符聲請釋憲資格，昨天決議不受理此案

高金素梅表示，她反對以特別預算方式編列前瞻計畫預算，並認為此種方式編列預算有違憲之嫌，既已認為是違憲編列預算，就沒有參與前瞻預算表決的道理，她認為她的不出席是認定前瞻違憲的最積極態度表現，大法官會議卻以此認定她不夠積極，因而駁回釋憲聲請案，「大法官的主觀認知已無限擴大」。

高金素梅表示，多數的大法官們果然沒有辜負蔡英文總統的提名任命，秉持執政者的意志，任意玩弄憲法。大法官會議已成為獨裁者腳下的附庸；「前瞻計畫」果真就像她所預言，是「民主與獨裁的界限」，而大法官會議駁回釋憲案，已坐實了獨裁政權的本質。