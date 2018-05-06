藍擬再提釋憲 李鴻鈞：應會再與國民黨合作

2018-05-06 13:33 中央社 台北6日電



親民黨團總召李鴻鈞今天就國民黨擬再提釋憲表示，親民黨應會再與國民黨合作。他表示，大法官駁回釋憲案的理由太過牽強，把立委職權解釋得太狹隘，立委不投票也是一種抗議行為。

國民黨立委林為洲等38名立委認為前瞻條例及其預算議決程序有違憲疑義而聲請釋憲。但大法官會議認為，兩案議決過程反對人數都未達三分之一，不符聲請要件，4日決議不受理。

中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗、國民黨立委吳志揚，以及國民黨智庫司法法制組召集人何展旭今天上午在立法院召開「創惡例，前瞻釋憲不受理，大法官遭政治收編？」記者會，痛批大法官「莫名其妙」，自甘墮落被收編成為政治打手。

對於是否會再與親民黨團共提釋憲，林德福表示，國民黨團一定也會跟親民黨團討論。他說，親民黨對這樣的結果也是不能接受。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，若國民黨團有要再提釋憲，親民黨團應該也會再與國民黨合作。

他說，當初親民黨團會與國民黨團共提釋憲的主因是國家舉債嚴重，不希望特別預算常態化，且大法官駁回釋憲案的理由太過於牽強，把立委職權解釋得太狹隘。不投票也是一種抗議行為。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，呼籲國民黨團尊重大法官會議的結果，若國民黨團不接受，要提其他救濟手段，民進黨團也尊重，不予置評。