親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
扁出席餐會動向
政治
軍事
綜合
合康雲極

管中閔兒子發文挺爸：充滿希望與願景 就是最真實的他

李鴻源爆：綠軍擔任獨董 一大堆

藍擬再提釋憲 李鴻鈞：應會再與國民黨合作

2018-05-06 13:33中央社 台北6日電

親民黨團總召李鴻鈞今天就國民黨擬再提釋憲表示，親民黨應會再與國民黨合作。他表示，大法官駁回釋憲案的理由太過牽強，把立委職權解釋得太狹隘，立委不投票也是一種抗議行為。

國民黨立委林為洲等38名立委認為前瞻條例及其預算議決程序有違憲疑義而聲請釋憲。但大法官會議認為，兩案議決過程反對人數都未達三分之一，不符聲請要件，4日決議不受理。

中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗、國民黨立委吳志揚，以及國民黨智庫司法法制組召集人何展旭今天上午在立法院召開「創惡例，前瞻釋憲不受理，大法官遭政治收編？」記者會，痛批大法官「莫名其妙」，自甘墮落被收編成為政治打手。

對於是否會再與親民黨團共提釋憲，林德福表示，國民黨團一定也會跟親民黨團討論。他說，親民黨對這樣的結果也是不能接受。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，若國民黨團有要再提釋憲，親民黨團應該也會再與國民黨合作。

他說，當初親民黨團會與國民黨團共提釋憲的主因是國家舉債嚴重，不希望特別預算常態化，且大法官駁回釋憲案的理由太過於牽強，把立委職權解釋得太狹隘。不投票也是一種抗議行為。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，呼籲國民黨團尊重大法官會議的結果，若國民黨團不接受，要提其他救濟手段，民進黨團也尊重，不予置評。

國民黨親民黨釋憲
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

前瞻釋憲案遭否決 藍委將提案降低釋憲門檻

2018-05-06 11:00

釋憲案遭駁回 藍擬杯葛前瞻預算

2018-05-06 13:13

拒前瞻釋憲 司法院：決議字斟句酌

2018-05-06 00:35

藍營重量級人士：大法官拒前瞻釋憲 違憲

2018-05-06 00:35

拒前瞻釋憲 法界：大法官恐不符過往見解

2018-05-06 00:35

大法官拒前瞻釋憲 國民黨團：有人背後主導

2018-05-06 00:35

許宗力遭起底 釋憲案昨是今非 當時這樣說的...

2018-05-06 00:02

【重磅快評】司法院許院長 可對得起當年的許大法官？

2018-05-05 13:41

熱門文章

北市又有人偷玩「棄保」？柯P的路 越走越像黃大洲…

2018-05-06 08:00

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00

影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

影／傳民進黨不再禮讓 柯P：該講的還是要講

2018-05-05 15:30

三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強

2018-05-06 11:11

許宗力遭起底 釋憲案昨是今非 當時這樣說的...

2018-05-06 00:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top