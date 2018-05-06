釋憲案遭駁回 藍擬杯葛前瞻預算

2018-05-06 13:13 中央社 台北6日電



國民黨團總召林德福今天針對前瞻釋憲案遭駁回表示，不排除杯葛前瞻第二期預算案，未來絕對有方法應對。民進黨團幹事長何欣純說，不接受非理性的杯葛，呼籲在野黨理性討論。

國民黨立委林為洲等38名立委認為前瞻條例及其預算議決程序有違憲疑義而聲請釋憲。但大法官會議認為，兩案議決過程反對人數都未達，不符聲請要件，4日決議不受理。

中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗、國民黨立委吳志揚，以及國民黨智庫司法法制組召集人何展旭今天上午在立法院召開「創惡例，前瞻釋憲不受理，大法官遭政治收編？」記者會，痛批大法官「莫名其妙」，自甘墮落被收編成為政治打手。

李彥秀表示，大法官駁回釋憲案的理由，竟是表決反對的人數未超過三分之一，令人大感荒謬。立委職權不應該被縮現在只有行使表決，實務上退席抗議或是杯葛，都可能出現不投票但是對於議案持反對意見的情形，大法官的認定大有問題，顯然對於立法院生態視而不見。

她說，國民黨將具體提出修法，將立委聲請釋憲門檻比照德國降低到1/4，並明確以國會議員身分作為門檻，以符合現行國會政治操作狀況以及保障少數黨國會議員抵抗多數暴力的權力，且將釋憲門檻降到1/4也是民進黨在野時所提出意見。

對於是否杯葛前瞻第二期特別預算案，林德福表示，未來國民黨團絕對會有方法來應對，不排除杯葛。

吳志揚表示，司法院長許宗力過去擔任大法官時，在釋字第632號解釋協同意見書中曾提到，關於立委聲請釋憲的三分之一連署門檻有三條件，分別是投反對票、未投贊成票或即使投過贊成票，只要後續有提出如修法的積極動作，也能參與連署。

他說，若連投贊成票的立委都可連署釋憲，為何不出席表決會被大法官解釋成聲請釋憲門檻，許宗力自己打臉自己，明顯受政治影響。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，民進黨團歡迎在野黨監督前瞻第一期執行的成效，若國民黨認為第一期有重大瑕疵或有執行不力的地方，再來說第二期是否適當，民進黨願意接受在野黨理性監督。

她說，民進黨不能接受在野黨非理性的杯葛，前瞻計畫大部分用於基礎民生建設，呼籲在野黨團可以理性討論，把眼光放遠，不分黨派共同建設台灣，不要為了反對而反對。