前瞻釋憲案遭否決 藍委將提案降低釋憲門檻

2018-05-06 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨團上午舉行「創惡例！不受理前瞻釋憲 大法官遭政治收編？」記者會。圖／國民黨團提供 分享 facebook 司法院大法官前日前以前瞻基礎建設條例及預算在院會表決時，投反對票的立委未超過1/3的門檻為由，決議不受理立法院在野黨提出的前瞻釋憲聲請案。國民黨立院黨團今舉行記者會，表示難以接受此決議，痛批大法官自甘墮落被收編成為政治打手。未來除了打算杯葛前瞻預算第二期的編列以外，也將提案修改釋憲門檻，比照德國降低到1/4。

國民黨、親民黨及無黨籍在野38位立委，去年共同以前瞻基礎建設特別條例與特別預算案有重大瑕疵的違憲疑義，向司法院大法官會議聲請釋憲，經7個月調查，大法官以聲請人之一的無黨籍立委高金素梅未參與表決，因此未達1/3法定人數決議不予受理。

國民黨團書記長李彥秀批評，立委職權不應該被限縮在只有用表決器反對，實務上退席抗議或是杯葛，都可能出現不投票但是對於議案持反對意見的情形，大法官的認定大有問題，顯然對於立法院生態視而不見，曲解立委的職權行使，剝奪少數委員的權利。

李彥秀指出，現任司法院長許宗力十幾年前擔任大法官時，針對釋字603號曾提出協同意見：「本院大法官歷來審查立法委員釋憲聲請之適法性，率都只計算連署人數是否超過立法委員總額之三分之一，至於參與連署者於制定系爭法律時究係投贊成票或反對票，並不過問。」今日的「許院長」如何說服當年的「許大法官」？本件聲請釋憲突然加大限縮，讓人很難相信沒有政治力的介入。

司法及法制委員會召委吳志揚表示，依照許宗力過去的解釋，放寬到連當初贊成法案的人都可以反悔連署，為什麼這次會被解釋成沒有投反對票就不符合連署資格？不是自己打臉自己嗎？這很明顯就是受到政治力的影響。吳舉例，難道時代力量在勞基法三讀投票時出去開記者會反對勞基法修法，沒有投下反對票，這就可以解釋為他們沒有反對勞基法修法嗎？很多立委都會以不出席投票表達抗議，怎麼會變成提出釋憲的資格審核？

智庫司法法制組召集人何展旭說大法官這種決議實在「很瞎」，很明顯的在法律明文規定只有需要連署，沒有規定委員是否在場投票作為連署的要件，大法官的理由已經超出法律範圍。

李彥秀表示，國民黨團將針對修改釋憲門檻提案，將立委申請釋憲的門檻比照德國降低到1/4，並明確以立委身份作為門檻，以符合現行國會政治操作狀況以及保障少數黨國會議員抵抗多數暴力的權力。李表示，將釋憲門檻降到1/4也是民進在野時所提出意見，賴清德擔任民進黨立法院黨團幹事長甚至曾提案修法，主張單一黨團就可以獨立聲請釋憲，不受立委1/3席次限制，希望民進黨也能為維持過去的主張，支持國民黨的修法。

國民黨團總召林德福痛批，大法官蠻幹霸道的做法，跟立法院長蘇嘉全濫用「一事不二議」法規強過前瞻、教育部踐踏「大學法」違法「拔管」，如出一轍。完全執政後的民進黨，不但立法院、教育部，現在連司法院都是民進黨開的。

國民黨團首席副書記長曾明宗說，許宗力以粗暴手段限縮立委職權，不但前後立場矛盾還自我打臉，他終其一生也只為民進黨服務，真是悲哀。