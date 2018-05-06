大法官拒前瞻釋憲 國民黨團：有人背後主導

大法官拒前瞻釋憲，對立委的職權行使，可能影響深遠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

司法院長許宗力以大法官會議主席身分主持的大法官會議，以無黨籍立委高金素梅未參與投票，駁回在野立委提出的前瞻釋憲案。國民黨立法院黨團昨天點名有人在背後主導，以程序問題駁回釋憲案的結論更是無視三十八位提案立委背後所代表的廣大民意，實是台灣民主和司法的悲哀。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，立委不投票或未出席院會二、三讀表決，也是一種立場的表達或抗議，大法官會議以此為理由不受理釋憲案的邏輯有問題，況且大法官會議也沒有去問當事人為什麼不出席或不投票的原因和真正意向就片面做出認定，限縮立委行使職權的範圍，這已涉及司法權干涉立法權，是很嚴肅的課題。

由於大法官不受理後，在野黨已無任何救濟的途徑，國民黨團痛批，民進黨喊再多的司法改革，也沒有人會相信；時代力量雖沒有支持聲請釋憲，但也認為大法官的裁定，對於立委行使職權有實質審查的意味，擔心未來會窄化立委行使職權的範圍。

國民黨智庫法制組召集人何展旭指出，超過三分之一立委提出釋憲，大法官會議就算持不同見解，也應受理等進入釋憲實質討論後再做出反對的正式解釋，光明正大做出釋憲文，形成正式的解釋慣例。

國民黨：拆了民主法治最後防線

何展旭質疑，但此次大法官會議在程序和形式上就將前瞻釋憲案駁回，形同只針對前瞻「個案處理」，這難免讓人認為是針對國民黨而來，大法官會議的作法，形同將自己身為民主法治的最後一道防線給「拆了」。

國民黨立委曾銘宗質疑大法官是故意找碴，故意讓使不成案；他說，大法官會議難道不知道，立委參加表決，不投票、棄權和投反對票，都是對預算案的一種立場表態嗎？大法官會議以不投票就認定立委沒有連署釋憲的權利，「這是開什麼玩笑、實在非常誇張」。

時代力量：擔心窄化立委職權範圍

時代力量黨團總召徐永明則表示，時力量當時對立法院長蘇嘉全處理議事的「一事不二議」說法也有意見，大法官這樣裁定，對於立委行使職權的認定恐怕太侷限了，也有實質審查的意味，未來恐會窄化立委行使職權的範圍。