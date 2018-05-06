藍營重量級人士：大法官拒前瞻釋憲 違憲

2018-05-06 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



大法官會議駁回前瞻釋憲引發爭議。圖為去年5月，公民權團結組織齊聚司法院抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

哪條法令規定立委投票才能提釋憲？

大法官會議以立委未參與投票不符提案資格駁回在野黨的前瞻計畫釋憲案，熟悉立法院議事的藍營重量級人士昨天直言，大法官會議駁回理由是有爭議的，他質疑，「哪一條法律規定立委釋憲的要件？哪一條法令規定立委不參與表決就不能夠成為釋憲提案人？」大法官會議駁回前瞻釋憲，形同完全抹煞立委的提案權及議事規範的選擇權。

他並反問，大法官憑什麼可以限制立委不去參與表決投票就不符合釋憲提案的要件？到底是依據什麼法？就算立委在議案表決時投下同意票，之後也可以提復議案，「大法官會議以沒有參與表決的理由駁回釋憲案才是違憲、違法」。

造成立院多數黨可剝奪其他立委的提案

這位人士指出，大法官駁回釋憲案，等於剝奪立委針對爭議議案的提案權，然而也造成立法院院會主席或多數黨可以剝奪其他立委的提案、討論及表決權，「有什麼法規定可以如此？」

他進一步表示，大法官如果以聲請人數未達總額三分之一門檻的規定來駁回釋憲案，一方面是對少數立委提案權的限制，另一方面，這樣的駁回理由是否就等於是一種多數暴力，也意涵只要是立院多數就可以逕自做任何處理，這樣的駁回理由，「難道不是侵犯了立法院議事規範的選擇權？」

立法院前院長王金平昨天並未評論此事，不過去年十月卅一日他在立院總質詢時，曾以長達廿一頁的講稿質詢卅分鐘，呼籲前瞻釋憲案應儘速有結果。

他當時指出，前瞻預算案在前行政院長林全未進行報告詢答下，未依往例先經朝野協商程序，就以表決送交委員會審查，「當然有違法之虞」。且當時在野黨提出散會動議，執政黨以多數議決不再處理，為了護航前瞻，還以「一事不二議」混淆立法院議事規則「一事不再議」的意涵。

王金平曾評論：任何政黨都不應違背正當法律程序

他提醒，任何政黨都不應便宜行事，違背正當法律程序，曲解議事規則，這些有違憲之虞的不當行為，已經造成立法院監督功能的傷害，影響全民福祉。基於維護我國民主憲政秩序，大法官應回應釋憲聲請，釐清爭議。

對這些爭議，國親兩黨及無黨籍立委高金素梅等卅八人，因此在去年九月向司法院提出釋憲案，並請大法官做違憲解釋前准予急速處分，凍結已通過的前瞻預算。不過在大法官會議駁回釋憲案後，這些違憲爭議也無從進一步釐清。