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前瞻釋憲被駁回 高金素梅：大法官欲加之罪

2018-05-05 00:45聯合報 記者陳熙文劉宛琳／台北報導

立委高金素梅。 圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅。 圖／聯合報系資料照片
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大法官會議首度以立委未參與相關議案表決為由，剔除無黨籍立委高金素梅聲請釋憲的資格。高金素梅昨晚強調，她既認為以特別預算方式編列前瞻計畫預算屬違憲，不參與前瞻預算表決應是最積極的態度表現，大法官卻以此駁回釋憲聲請，她只能說，大法官的主觀認知已無限擴大，完全是「欲加之罪」。

高金素梅昨晚發表聲明指出，她尚未看到大法官駁回全文，但若如媒體報導的大法官駁回理由，她的說明是，她反對以特別預算方式編列前瞻計畫預算，並認為此種方式編列預算有違憲之嫌。她既已認為係屬違憲編列預算，自無參與前瞻預算表決之理。

高金素梅強調，她此舉應是認定前瞻違憲的最積極態度表現，大法官卻反以此認定她不夠積極，因而駁回釋憲聲請案，她只能說「欲加之罪…，大法官的主觀認知已無限擴大」。

國民黨立委蔣萬安也表示非常遺憾。蔣說，當時在立法院審查預算時，執政黨濫用一事不二議原則，完全不處理、也不討論在野黨提出預算刪減案，甚至將立法院在預算審查時，具有拘束行政機關效力之「主決議」，「惡意地」全數變更為無拘束力的「建請案」，使主決議全然喪失對行政機關的強制約束力，已完全剝奪憲法賦予立委的職權。

大法官高金素梅釋憲
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